Samatta transfer oldu mu? Samatta Fenerbahçe'den gitti mi? - Son Dakika
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Samatta transfer oldu mu? Samatta Fenerbahçe'den gitti mi?

16.08.2022 16:05
Samatta transfer oldu mu? Samatta Fenerbahçe'den gitti mi?

Fenerbahçe'de bu sezon kadroda düşünmeyen isimler arasında yer alan Mbwana Samatta konusunda transfer edilip edilmeyeceği konusu gündeme gelmişti. Peki, Samatta transfer oldu mu? Samatta Fenerbahçe'den gitti mi?

Samatta transfer oldu mu? Fenerbahçe'de bu sezon kadroda düşünmeyen isimler arasında yer alan Mbwana Samatta konusunda transfer edilip edilmeyeceği konusu gündeme gelmişti. Peki, Samatta transfer oldu mu? Samatta Fenerbahçe'den gitti mi? Samatta hangi takıma gitti? İşte detaylar...

SAMATTA TRANSFER OLDU MU?

Belçika ekibi Genk, Fenerbahçe'den Samatta'yı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada futbolcunun opsiyonunun ne kadar olduğuna dair bir bilgiye yer verilmedi.

1 SEZON GENK FORMASI GİYECEK

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mbwana Ally Samatta'nın geçici transferi için Belçika'nın KRC Genk ekibi ile anlaşma sağlanmıştır. Oyuncumuz, satın alma opsiyonlu kiralık olarak 1 sezon boyunca Belçika kulübünün formasını giyecektir." ifadelerine yer verildi.

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Fenerbahçe, Mbwana Samatta'nın Belçika ekibi KRC Genk takımına 1 yıllığına kiralandığını duyurdu. Fenerbahçe, Mbwana Samatta'nın Belçika ekibi KRC Genk takımına 1 yıllığına kiralandığını duyurdu. Fenerbahçe'nin takımda düşünmediği Samatta transfer görüşmesi için Belçika'ya gitti Fenerbahçe'nin takımda düşünmediği Samatta transfer görüşmesi için Belçika'ya gitti

Mbwana Samatta, Soğuk Haber, Spor, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber Samatta transfer oldu mu? Samatta Fenerbahçe'den gitti mi? - Son Dakika


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