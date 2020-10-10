Samatya'da batan tekne Poyrazköy limanından çıkmış; Balıkçılar kazayla ilgili konuştu - Son Dakika

Samatya'da batan tekne Poyrazköy limanından çıkmış; Balıkçılar kazayla ilgili konuştu

10.10.2020 13:49
Samatya'da batan tekne Poyrazköy limanından çıkmış; Balıkçılar kazayla ilgili konuştu, System.String[]

Fatih Samatya sahili açıklarında alabora olan teknenin Poyrazköy limanından demir aldığı öğrenildi.

Fatih Samatya sahili açıklarında alabora olan teknenin Poyrazköy limanından demir aldığı öğrenildi. Poyrazköy limandaki balıkçılar kazayla ilgili, "Bardağa su koyarsan fazlası taşar. Dikkatli olunması lazımdı" dedi.

Samatya Sahili açıklarında 13 kişinin bulunduğu bir balıkçı teknesi alabora oldu. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti 11 kişi kurtuldu. Teknenin Poyrazköy Limanından demir aldığı öğrenildi. Poyrazköy Limanında balıkçılık yapan Maksut Bakır, "Gece saatlerinde telsizden yapılan anonslarla olayı duydum. Anonsta teknenin alabora olduğunu ve 3 kişinin kaybolduğunu söylediler. Tekne sahibi de arkadaşımız. Bu köyden gelip gidiyor, tekne burada duruyordu. Üzüldük olayın olmasına aynı zamanda da şaşırdık. Bardağa su koyarsan fazlası taşar. Bu da aynı. Ama olay anında nasıl bir reaksiyon gösterildi o da önemli. Tekne denize gırgır ağına attığı zaman ağın içerisinde ne varsa ucunda yığılıyor. Deniz anası, pislik, çöp, balık. Aklınıza gelebilecek her şey onun ucunda yığılıyor. Onları alabilmek için kepçe sistemi var. Kepçeyi atmak için tekne biraz yan yatmak zorunda kalıyor eğer o kepçeyi fazla atarsan tekne yan yatar. Dikkatli olması lazımdı." dedi. Bakır, "Ben daha önceden gırgır avcılığı yaptım. Kendim de çok deniz anasıyla mücadele verdim. Ama biz parça parça alıyorduk. Bir parça kepçeyle güverteye alıyorduk, ayıklıyorduk, güvertemizi temizliyorduk. Sırayla alıyorduk." diye konuştu.


Samatya'da batan tekne Poyrazköy limanından çıkmış; Balıkçılar kazayla ilgili konuştu
Samatya'da batan tekne Poyrazköy limanından çıkmış; Balıkçılar kazayla ilgili konuştu
Samatya'da batan tekne Poyrazköy limanından çıkmış; Balıkçılar kazayla ilgili konuştu
Samatya'da batan tekne Poyrazköy limanından çıkmış; Balıkçılar kazayla ilgili konuştu
Samatya'da batan tekne Poyrazköy limanından çıkmış; Balıkçılar kazayla ilgili konuştu
Samatya'da batan tekne Poyrazköy limanından çıkmış; Balıkçılar kazayla ilgili konuştu
Samatya'da batan tekne Poyrazköy limanından çıkmış; Balıkçılar kazayla ilgili konuştu

Poyrazköy, Samatya, Fatih, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Samatya'da batan tekne Poyrazköy limanından çıkmış; Balıkçılar kazayla ilgili konuştu - Son Dakika

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