Samatya'da denizde kaybolan genci arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika

Fatih'te arkadaşlarıyla tekne ile denize açıldıktan sonra girdiği suda kaybolan İsa Baydal'ı (25) arama çalışmalarına havanın kararması üzerine ara verildi.

Alınan bilgiye göre, Samatya sahiline gelen Baydal, kardeşi Onur Baydal ve iki arkadaşıyla kendilerine ait tekne ile yüzmek için denize açıldı.

Denize giren İsa Baydal, henüz bilinmeyen nedenle bir süre sonra suda kayboldu.

Teknedekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sahil güvenlik ve itfaiye su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bu arada, Baydal'ın bulunması için yürütülen arama çalışmalarını yakınları endişeyle takip etti.

Gün boyunca devam eden arama çalışmalarına havanın kararması üzerine ara verildi.

Çalışmaların yarın sabah yeniden başlaması bekleniyor.