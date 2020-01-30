Samba Camara, Demir Grup Sivasspor'da

Demir Grup Sivasspor, Fransız futbolcu Samba Camara'yı renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, üçüncü transferini gerçekleştirdi.
Sezonun ilk yarısında Fransız ekibi AC Le Havre'da forma giyen Mali asıllı Fransız stoper Samba Camara, Sivasspor Kulübü Başkanvekili Erdal Sarılar'ın da yer aldığı törenle 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Sivasspor, ara transfer döneminde daha önce Yasin Öztekin ve Claudemir'i renklerine bağlamıştı.