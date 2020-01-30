Samba Camara, Demir Grup Sivasspor'da - Son Dakika
Son Dakika Spor Samba Camara, Demir Grup Sivasspor'da - Son Dakika Spor

Samba Camara, Demir Grup Sivasspor'da

6 saat önce

Demir Grup Sivasspor, Fransız futbolcu Samba Camara'yı renklerine bağladı.

Demir Grup Sivasspor, Fransız futbolcu Samba Camara'yı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, üçüncü transferini gerçekleştirdi.

Sezonun ilk yarısında Fransız ekibi AC Le Havre'da forma giyen Mali asıllı Fransız stoper Samba Camara, Sivasspor Kulübü Başkanvekili Erdal Sarılar'ın da yer aldığı törenle 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sivasspor, ara transfer döneminde daha önce Yasin Öztekin ve Claudemir'i renklerine bağlamıştı.

Samba Camara, Demir Grup Sivasspor'da

Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:34 Kaynak: AA
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