Şambrelle kayan genç, horon tepen vatandaşın arasına daldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şambrelle kayan genç, horon tepen vatandaşın arasına daldı - Son Dakika

Şambrelle kayan genç, horon tepen vatandaşın arasına daldı

17 dakika önce

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde pazar gününü fırsat bilip eğlenmek için horon oynarken yanlarında şambrel ile kayarak eğlenen gençlerden biri hızını alamayarak horon ekibinin arasına daldı.

Şambrelle kayan genç, horon tepen vatandaşın arasına daldı, System.String[]

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde pazar gününü fırsat bilip eğlenmek için horon oynarken yanlarında şambrel ile kayarak eğlenen gençlerden biri hızını alamayarak horon ekibinin arasına daldı.


Mahallede horon oynandığı sırada şambrelle kayarken hızını alamayan bir genç duramayınca horon halkasının içine daldı. Bu esnada horon halkasında olan Kaçkar Devlet Hastanesinde görevli sağlık memuru Can Kosanoğlu'na çarpan genç, Kosanoğlu'nun ayaklarının yerden kesilerek birden sert zemine çakılmasına neden oldu. Kazada vücudunda ezikler oluşan Sağlıkçı Kosanoğlu, aldığı darbeye aldırış etmeden horona devam etti.


Arkadaşlarının horon oynamasını çekmek isteyen bir genç ise o anları cep telefonu kamerasıyla anbean kaydetti. - RİZE

Sağlık Memuru, Çamlıhemşin, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:03 Kaynak: İHA
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