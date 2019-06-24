Son Dakika Haberleri: Şamdan, Montreal'den bronz madalya ile döndü
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Şamdan, Montreal'den bronz madalya ile döndü

1 saat önce

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün milli karatecisi Eray Şamdan, Kanada'nın Montreal Şehrinde yapılan Premier Lig müsabakalarında bronz madalya kazandı.

Şamdan, Montreal'den bronz madalya ile döndü, System.String[]
Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün milli karatecisi Eray Şamdan, Kanada'nın Montreal Şehrinde yapılan Premier Lig müsabakalarında bronz madalya kazandı.

Tokyo Olimpiyat Elemeleri Premier Lig Montreal etabında milli sporcumuz Eray Şamdan, ikinci gün seansında büyük erkekler 60 kilogramda tatamiye çıktı. Şamdan, kategorisinde üçüncü olarak olimpiyatlar yolunda önemli puanlar kazandı. Türkiye'nin olimpiyatlar yolunda karate branşında en önemli adayları arasında yer alan Şamdan, ilk turu bay geçtiği Premier Lig Montreal etabında ikinci turda Hollandalı Yassine El Attar'ı, üçüncü turda İsviçreli Luca Spitz'i, çeyrek finalde de Kazakistanlı Kaisar Alpsay'ı mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Finale yükselme müsabakasında son dünya üçüncüsü Kazakistanlı Darkhan Assadilov'a mağlup olan Şamdan, altın madalya şansını kaçırırken, pazar günü bronz madalya için tatamiye çıktı. Şamdan, Üçüncülük maçında Venezuellalı Jovanni Martinez'i mağlup ederek Türkiye'ye bronz madalya kazandırdı. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:53 Kaynak: İHA
Montreal, Spor
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