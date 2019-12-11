SAMDOB "1001 Gece Masalları ve Nesimi" balesini sahneleyecek - Son Dakika
Son Dakika Magazin SAMDOB '1001 Gece Masalları ve Nesimi' balesini sahneleyecek - Son Dakika Magazin

SAMDOB "1001 Gece Masalları ve Nesimi" balesini sahneleyecek

6 saat önce

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, Fikret Amirov'un zengin motiflerle bezediği, doğunun oryantal ve mistik dünyasının akla gelen ilk örneği olan "1001 Gece Masalları" bale eseri ve Azerbaycan edebiyatının en değerli şairlerinden İmameddin Nesimi'nin, doğumunun 650.

SAMDOB

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, Fikret Amirov'un zengin motiflerle bezediği, doğunun oryantal ve mistik dünyasının akla gelen ilk örneği olan "1001 Gece Masalları" bale eseri ve Azerbaycan edebiyatının en değerli şairlerinden İmameddin Nesimi'nin, doğumunun 650. yılına özel, sevgi ve bilgelik dolu yolunun anlatıldığı "Nesimi" bale eseri, ilk kez sanatseverlerin beğenisine sunulacak.


SAMDOB koro, bale ve orkestra sanatçılarının performansıyla sahneye taşınan "1001 Gece Masalları"nda ilk perde, Fars Kralı Şahriyarın aldatıldığını öğrenmesiyle başlar. Tüm kadınların sadakatsiz ve güvenilmez olduğuna inanan Şahriyar, intikam duygusuyla her gece bir başka kadınla evlenir ve gün doğumunda evlendiği kadını idam ettirir. Yaşanan bu acımasızlığa dur demek için vezirin kızı Şehrazad bir plan yapar ve 1001 gece sürecek masallar başlar.


Eserin koreografisi, uzun seneler Devlet Opera ve Balesi müdürlüklerinde başkoreograflık görevini üstlenen ve iki sene önce hayatını kaybeden sanatçı Nugzar Magalashvili'ye ait. Eserin koro şefliğini Raushan Baigulakova, dekor ve kostüm tasarımını Alev Tol, ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz üstleniyor.


Eserin ikinci bölümünde sahnelenecek olan Nesimi balesinde ise Türk edebiyatının önemli temsilcilerinden İmameddin Nesimi'nin, sevgi ve bilgelik dolu hayatı anlatılıyor.


İlk kez sahnelenecek eser, gençlik çağındaki Nesimi'nin medresede eğitim gördüğü sahneyle perdeyi açıyor. Eser, Nesimi'nin sulh yolunda ilerleyişini konu ediyor.

Azerbaycan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:44 
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