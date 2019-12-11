SAMDOB "1001 Gece Masalları ve Nesimi" balesini ilk kez sahneleyecek - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat SAMDOB '1001 Gece Masalları ve Nesimi' balesini ilk kez sahneleyecek - Son Dakika

SAMDOB "1001 Gece Masalları ve Nesimi" balesini ilk kez sahneleyecek

7 saat önce

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "1001 Gece Masalları ve Nesimi" balesini Samsunlu sanatseverlerle buluşturacak.

SAMDOB

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "1001 Gece Masalları ve Nesimi" balesini Samsunlu sanatseverlerle buluşturacak.

SAMDOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Fikret Amirov'un zengin motiflerle bezediği, doğunun oryantal ve mistik dünyasının akla gelen ilk örneği olan "1001 Gece Masalları" bale eseri ve Azerbaycan edebiyatının en değerli şairlerinden İmameddin Nesimi'nin, doğumunun 650. yılına özel, sevgi ve bilgelik dolu yolunun anlatıldığı "Nesimi" bale eseri, ilk kez sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

SAMDOB koro, bale ve orkestra sanatçılarının performansıyla sahneye taşınan "1001 Gece Masalları"nda ilk perde, Fars Kralı Şahriyarın aldatıldığını öğrenmesiyle başlar. Tüm kadınların sadakatsiz ve güvenilmez olduğuna inanan Şahriyar, intikam duygusuyla her gece bir başka kadınla evlenir ve gün doğumunda evlendiği kadını idam ettirir. Yaşanan bu acımasızlığa dur demek için vezirin kızı Şehrazad bir plan yapar ve 1001 gece sürecek masallar başlar.

Eserin koreografisi, uzun seneler Devlet Opera ve Balesi müdürlüklerinde başkoreograflık görevini üstlenen ve iki sene önce hayatını kaybeden sanatçı Nugzar Magalashvili'ye ait. Eserin koro şefliğini Raushan Baigulakova, dekor ve kostüm tasarımını Alev Tol, ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz üstleniyor.

Eserin ikinci bölümünde sahnelenecek olan Nesimi balesinde ise Türk edebiyatının önemli temsilcilerinden İmameddin Nesimi'nin, sevgi ve bilgelik dolu hayatı anlatılıyor.

İlk kez sahnelenecek eser, gençlik çağındaki Nesimi'nin medresede eğitim gördüğü sahneyle perdeyi açıyor. Eser, Nesimi'nin sulh yolunda ilerleyişini konu ediyor.

İnsan sevgisi, barıştan yana tutumlarıyla halkın sevgisini kazanan ünlü şair, zamanla askerlere bile kılıç bıraktırmaya başlar. Bu durum askeri gücünü yavaş yavaş kaybeden Mısır Sultanı'nın hoşuna gitmez ve sultan, halkı bu denli etkileyen kişiyi ölüme mahkum eder.

"Nesimi" balesinin koreografisi, Azerbaycan Devlet Sanatçısı Kamilla Huseyinova'ya ait. Eserin librettosunu Ajdar Ulduz kaleme alırken, dekor tasarımını Filiz Dinç, kostüm tasarımını Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımını Ajdar Ulduz üstleniyor.

"1001 Gece Masalları ve Nesimi" balesinin prömiyeri, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda 14 Aralık 2018 Cumartesi ve 16 Aralık Pazartesi günü sanatseverlerle buluşacak.

Azerbaycan, Samsun, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:04 Kaynak: AA
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