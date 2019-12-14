SAMDOB, "1001 Gece Masalları ve Nesimi" balesini ilk kez sahneledi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat SAMDOB, '1001 Gece Masalları ve Nesimi' balesini ilk kez sahneledi - Son Dakika

SAMDOB, "1001 Gece Masalları ve Nesimi" balesini ilk kez sahneledi

6 saat önce

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "1001 Gece Masalları ve Nesimi" balesini Samsunlu sanatseverlerle buluşturdu.

SAMDOB,

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "1001 Gece Masalları ve Nesimi" balesini Samsunlu sanatseverlerle buluşturdu.

SAMDOB, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda, Fikret Amirov'un zengin motiflerle bezediği, doğunun oryantal ve mistik dünyasının akla gelen ilk örneği olan "1001 Gece Masalları" bale eseri ile Azerbaycan edebiyatının en değerli şairlerinden İmameddin Nesimi'nin doğumunun 650. yılına özel, sevgi ve bilgelik dolu yolunun anlatıldığı "Nesimi" bale eseri, ilk kez sanatseverlerin beğenisine sundu.

İzleyenler tarafından büyük beğeni alan "1001 Gece Masalları ve Nesimi" balesini Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ile büyükelçilik görevlileri, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Volkan Ersoy da izledi.

Azerbaycan, Samsun, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 09:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye Altın Marka Ödülleri sahiplerini buldu!
MHP'li Semih Yalçın'dan Davutoğlu'nun partisine zehir zemberek sözler Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek partisiyle ilgili ilk anket değerlendirmeleri geldi ABD'yi ayağa kaldıran görüntü: 7 yaşındaki çocuğa hücrede işkence yapıldı

Son Dakika Haberleri
03:15 Malatya'yı ayağa kaldıran saldırı iddiası - Son Dakika Haber
02:56 Soylu'dan CHP'ye kritik 'Las Tesis' sorusu - Son Dakika Haber
02:09 Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de - Son Dakika Haber
01:45 Park halindeki otomobil alev topuna döndü - Son Dakika Haber
01:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsviçre ve Malezya'yı ziyaret edecek - Son Dakika Haber
00:43 CHP'li kadınlardan TBMM Genel Kurulu'nda "Las Tesis" eylemi - Son Dakika Haber
00:18 Otomobil, kaza sonrası toplanan kalabalığa daldı: 8 yaralı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 04:39:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: SAMDOB, "1001 Gece Masalları ve Nesimi" balesini ilk kez sahneledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]