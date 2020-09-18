SAMDOB açık hava konserleriyle sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) 2020-2021 sanat sezonunun ikinci açık hava konserini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre 2020-2021 sanat sezonu, ikinci "Açık Hava Konseri" ile devam edecek.

Sağlık Bakanlığının belirlediği hijyen ve sosyal mesafe kurallarının titizlikle uygulanacağı konserde, piyanist Nana Tsutkiridze solist sanatçılara eşlik edecek.

Konserde SAMDOB koro sanatçılarından soprano Derya Belevi, Arsen Tekinmirza, bariton Hasan Çelik ve bas Murat Göçken birbirinden güzel opera ve operetlerden seçilen aryaları seslendirecek.

Toplam 55 kişinin katılım sağlayabileceği, bir buçuk metre arayla sosyal mesafe kuralı gözetilerek düzenlenen koltuk dizilimi ile gerçekleştirilecek konserde Rossini, Donizetti, Bizet, Bernstein ve Lehar'ın bestelediği unutulmaz eserlerden bölümler sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

SAMDOB binası önündeki Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleştirilecek konser yarın saat 20.30'da gerçekleştirilecek.