SAMDOB, Amasya, Tokat ve Sivas'ta bale sahneleyecek

12 Kasım Salı günü saat 19.30'da sahnelenecek Çalıkuşu Balesi, devlet sanatçısı Merih Bahar Çimenciler'in koreografisiyle Sivaslı sanatseverler ile ilk defa buluşturulacak.

Sivas Valiliği himayesinde, Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında da bir süre önce yapımı tamamlanan Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nin açılışında "Çalıkuşu" eseri sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Eserde, "yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar", "çalın davulları", "dere geliyor dere" gibi sevilen türküler ve halk oyunu motifleri yer alıyor.

SAMDOB, Anadolu'nun acıklı türkülerinin yer aldığı Arda Boyları'nın hikayesinin anlatıldığı eseri Amasya ve Tokat'ta, Reşat Nuri Güntekin 'in kaleme aldığı Türk edebiyatının unutulmaz romanı " Çalıkuşu "ndan esinlenerek hazırlanan eseri de Sivas'ta sahneleyecek.

Samsun Devlet Opera ve Balesince (SAMDOB) Amasya , Tokat ve Sivas 'ta çeşitli eserler sahneye konulacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Seda Sayan'dan Aleyna Tilki'ye ilginç teklif: Seni oğluma beğendim, olur mu bir şeyler?