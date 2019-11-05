Son Dakika Haberleri: SAMDOB, Amasya, Tokat ve Sivas'ta bale sahneleyecek
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SAMDOB, Amasya, Tokat ve Sivas'ta bale sahneleyecek

7 saat önce

Samsun Devlet Opera ve Balesince (SAMDOB) Amasya, Tokat ve Sivas'ta çeşitli eserler sahneye konulacak.

SAMDOB, Amasya, Tokat ve Sivas'ta bale sahneleyecek, System.String[]

Samsun Devlet Opera ve Balesince (SAMDOB) Amasya, Tokat ve Sivas'ta çeşitli eserler sahneye konulacak.

SAMDOB, Anadolu'nun acıklı türkülerinin yer aldığı Arda Boyları'nın hikayesinin anlatıldığı eseri Amasya ve Tokat'ta, Reşat Nuri Güntekin'in kaleme aldığı Türk edebiyatının unutulmaz romanı "Çalıkuşu"ndan esinlenerek hazırlanan eseri de Sivas'ta sahneleyecek.

Arda Boyları balesi, 7 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de Amasya Belediyesi Kültür Merkezi Şehzadeler Salonu'nda, 9 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de de Tokat 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı'nda sanatseverlerle buluşacak.

Eserde, "yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar", "çalın davulları", "dere geliyor dere" gibi sevilen türküler ve halk oyunu motifleri yer alıyor.

Sivas Valiliği himayesinde, Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında da bir süre önce yapımı tamamlanan Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nin açılışında "Çalıkuşu" eseri sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

12 Kasım Salı günü saat 19.30'da sahnelenecek Çalıkuşu Balesi, devlet sanatçısı Merih Bahar Çimenciler'in koreografisiyle Sivaslı sanatseverler ile ilk defa buluşturulacak.

Çalıkuşu, Amasya, Tokat, Sivas, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:20 Kaynak: AA
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