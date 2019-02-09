Son Dakika Haberleri: Samdob "Arşın Mal Alan" Operetini Sahneledi

Samdob "Arşın Mal Alan" Operetini Sahneledi

16 dakika önce

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Azerbaycan Operasının sevilen eseri "Arşın Mal Alan" operetini Sinop'ta sanatseverlerin beğenisine sundu.

Samdob
Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Azerbaycan Operasının sevilen eseri "Arşın Mal Alan" operetini Sinop'ta sanatseverlerin beğenisine sundu.

SAMDOB sanatçıları Kültür Merkezi sahnesinde, Azerbaycan Operasının önemli değerlerinden Üzeyir Hacıbeyov'un eserini Sinoplularla buluşturdu.

Bestesi ve librettosu Hacıbeyov'a ait olan eserde, Karabağ'ın Şuşa şehrinde yaşayan gerçek karakterlerden esinlenilerek, dönemin kadın erkek ilişkileri anlatılıyor.


Operette, eski adetlerin yanlışlığı, besteci tarafından eleştirel ve komik bir dille ele alınıyor.


Hafız Guliyev'in rejisiyle sahneye konulan eserin orkestra şefliğini Marco Morrone, koro şefliğini ise Onur Altıparmak üstlendi.


"Arşın Mal Alan" operetinin dekor uyarlamasını Hakkı Kandır, kostüm uyarlamasını Aydan Çınar, koreografisini Özgün Barılı, ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz, metin uyarlamasını ise Şenol Talınlı yaptı.

Eser, zengin bir tüccar olan Esger'in evleneceği kişiyi önceden görebilmek için kumaş satıcısı gibi davranarak en yakın arkadaşı Süleyman ile Soltan Bey'in konağına girmesi ve ardından gelişen karmaşık olayları konu alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:59 Kaynak: AA

Samsun, Sinop, Azerbaycan, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karadenizli Muhtar Adayının Çatıya Yaptığı Mezar Görenleri Şaşkına Çevirdi Erdoğan'ın Katıldığı Cenazede Dikkat Çeken Anlar

6 Sapık, Babasının Gözü Önünde Genç Kıza Cinsel İstismarda Bulundu Seyyar Satıcı Kadın, Kendisini Taciz Ettiğini İddia Ettiği Minibüs Şoföründen Özür Diledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 00:15:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samdob "Arşın Mal Alan" Operetini Sahneledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]