Samdob "Arşın Mal Alan" Operetini Tekrar Sahneleyecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Azerbaycan Operası'nın sevilen eseri "Arşın Mal Alan" operetini tekrar sahneye koyacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Azerbaycan Operası'nın sevilen eseri "Arşın Mal Alan" operetini tekrar sahneye koyacak.



SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, SAMDOB, Azerbaycan operasının önemli değerlerinden Üzeyir Hacıbeyov'un eserini bu ay sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.



Bestesi ve librettosu Hacıbeyov'a ait olan eserde, Karabağ'ın Şuşa şehrinde yaşayan gerçek karakterlerden esinlenilerek, dönemin kadın erkek ilişkileri anlatılıyor.



Operette eski adetlerin yanlışlığı, besteci tarafından eleştirel ve komik bir dille ele alınıyor.



Hafız Guliyev'in rejisiyle sahneye konulan eserin orkestra şefliğini Marco Morrone, koro şefliğini ise Onur Altıparmak üstleniyor.



"Arşın Mal Alan" operetinin dekor uyarlamasını Hakkı Kandır, kostüm uyarlamasını Aydan Çınar, koreografisini Özgün Barılı, ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz, metin uyarlamasını ise Şenol Talınlı yaptı.



Eser, zengin bir tüccar olan Esger'in evleneceği kişiyi önceden görebilmek için kumaş satıcısı gibi davranarak en yakın arkadaşı Süleyman ile Soltan Bey'in konağına girmesi ve ardından gelişen karmaşık olayları konu alıyor.



"Arşın Mal Alan" operetinin prömiyeri yarın saat 20.00'de Aydın Gün Sahnesi'nde yapılacak.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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