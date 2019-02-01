Son Dakika Haberleri: Samdob, "Bir Tenor Aranıyor" Müzikalini Sahneleyecek

Samdob, "Bir Tenor Aranıyor" Müzikalini Sahneleyecek

2 saat önce

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Bir tenor aranıyor" müzikalini yarın sanatseverlerle buluşturacak.

Samdob,
Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Bir tenor aranıyor" müzikalini yarın sanatseverlerle buluşturacak.

"Müzikallerin Oscar'ı" olarak bilinen Tony Ödülleri de dahil olmak üzere, birçok ödül alan Ken Ludwig'in eğlenceli müzikali "Bir tenor aranıyor", SAMDOB tarafından yarın sahneye konulacak.

SAMDOB sanatçıları, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde yarın saat 20.00'de sanatseverlerle buluşturulacak müzikalin provalarını tamamladı.

Verdi'nin "Otello" operasını seslendirmek için gelen ünlü tenor Tito Merelli'nin başından geçen komik olaylar silsilesinin anlatıldığı müzikal, baştan sonra otel odasında cereyan ediyor.

Zevk ve sefaya düşkünlüğüyle bilinen ünlü tenorun eşi Maria ile arasının bozulması çok da uzun sürmez.

Yediği yemeklerden de midesi bozulan Tito'nun içtiği ilaçlar ağır gelir, temsile çıkamaz ve yerine başrolü oynamak üzere yeteneği keşfedilmeyen Max çıkar.

Rejisörlüğünü Evin Atik'in üstlendiği, ardı arkası kesilmeyen komik olayların yaşandığı müzikalin dekor tasarımı Kaan Güreşçi'ye, kostüm tasarımı Gülay Korkut Dinç'e, koreografisi Şebnem Şenel'e, ışık tasarımı ise Oğuz Murat Yılmaz'a ait.

Müzikal, Türkçe sahneye konulan önemli eserlerin başında geliyor.

Eser, yarının dışında Atatürk Kültür Merkezi'nde 4 Şubat'ta da sahnelenecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:01 Kaynak: AA

AKM, Samsun, Kültür Sanat
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