Samsun Devlet Opera ve Balesi, (SAMDOB) "Çalıkuşu" eserini 2019-2020 sanat sezonunda tekrar sahneye koyacak.

Librettosu, koreografisi ve yönetmenliği devlet sanatçısı Merih Bahar Çimenciler'e ait eser, 16 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşturulacak.

Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eserinden aynı adla bale sahnesine uyarlanan "Çalıkuşu" eseri, çok geniş bir kadro ve Türk sanat müziğiyle icra ediliyor.

Türk sanat müziğiyle icra edilen tek eser olan "Çalıkuşu" balesi, sahnelendiği her dönemde büyük ilgi görüyor.

Eserde küçük yaşta ailesini kaybeden güzel Feride'nin teyzesinin oğlu, yakışıklı Kamuran'a duyduğu aşk ve Feride'nin aşkına karşılık görememesinden dolayı Anadolu'ya giderek öğretmenlik yapması anlatılıyor.