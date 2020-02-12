SAMDOB "Çalıkuşu" balesini sahneleyecek - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat SAMDOB 'Çalıkuşu' balesini sahneleyecek - Son Dakika

SAMDOB "Çalıkuşu" balesini sahneleyecek

7 saat önce

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eserinden aynı adla baleye uyarlanan "Çalıkuşu" eserini tekrar sahneye koyacak.

SAMDOB

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eserinden aynı adla baleye uyarlanan "Çalıkuşu" eserini tekrar sahneye koyacak.

Librettosu, koreografisi ve yönetmenliği devlet sanatçısı Merih Bahar Çimenciler'e ait olan eser, 14 Şubat Cuma günü saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşturulacak.

Reşat Nuri Güntekin'in eserinden bale sahnesine uyarlanan "Çalıkuşu", çok geniş bir kadro ve Türk sanat müziğiyle icra ediliyor.

Türk sanat müziğiyle icra edilen tek eser olan "Çalıkuşu" balesi, sahnelendiği her dönemde büyük ilgi görüyor.

Eserde küçük yaşta ailesini kaybeden güzel Feride'nin teyzesinin oğlu, yakışıklı Kamuran'a duyduğu aşk ve Feride'nin aşkına karşılık görememesinden dolayı Anadolu'ya giderek öğretmenlik yapması anlatılıyor.

Reşat Nuri Güntekin, Çalıkuşu, Samsun, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:30 Kaynak: AA
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