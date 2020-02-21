SAMDOB çocuk oyunu "Sihirbaz Oz"u sahneledi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat SAMDOB çocuk oyunu 'Sihirbaz Oz'u sahneledi - Son Dakika

SAMDOB çocuk oyunu "Sihirbaz Oz"u sahneledi

6 saat önce

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) tarafından 2019-2020 sanat sezonunda çocuk oyunu "Sihirbaz Oz", ilk kez sahneye konuldu.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) tarafından 2019-2020 sanat sezonunda çocuk oyunu "Sihirbaz Oz", ilk kez sahneye konuldu.

"Sihirbaz Oz"un bestesi, şarkı sözleri ve metin uyarlaması Özlem Abacı'ya, müzik düzenlemesi Özgür Sevinç'e, rejisi Esra Tütüncüoğlu'na, koreografisi Özgün Barılı'ya ait.

Oyunun dekor tasarımını Filiz Dinç, kostüm tasarımını ise Gülnur Çağlayan Tuluk yapıyor.

Tek perde olan ve bir saat süren çocuk oyununda Dorothy'nin başından geçenler anlatılıyor.

Kansas'taki evinde kendi halinde yaşayan Dorothy'nin hayatı bir gece ansızın çıkan kasırganın evini çok uzaklardaki Oz diyarına taşımasıyla tamamen değişir.

Kasırga, Dorothy'nin evini Oz diyarının en korkulan insanı kötü yürekli cadının evinin üstüne fırlatmıştır. Ne yapacağını bilemez halde evine dönmek için iyi yürekli cadıdan yardım isteyen Dorothy, çıktığı bu serüvende onunla beraber yürüyecek dostlar edinir.

Korkuluk, teneke adam ve aslan ile Zümrütler Kenti'ne ulaşmaya çalışırken kötü yürekli cadının onlar için hazırladığı tüm engelleri aşmaya çalışırlar.

SAMDOB çocuk oyunu Sihirbaz Oz u sahneledi

Samsun, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:00 Kaynak: AA
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