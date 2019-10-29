SAMDOB Cumhuriyet'in 96. yılına özel konser verdi

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyet Bayramı Konseri" verdi.

Samsun Valiliği himayelerinde Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda düzenlenen programda SAMDOB, bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türk Bestecileri Özel Konseri'yle kutladı.

Piyanoda Melek Gocayeva'nın yer aldığı konserde, soprano Sezen Alanbay, "Bülbülüm Altın Kafeste" ve "Ben Seni Sevduğumi", bas Tuncay Kurtoğlu "Köroğlu", "Hanifem", "Genç Osman" ve "Bozlak", tenor Ari Edirne "Oy Asiye" ve "Çökertme" ile mezzo soprano Stare Çelebi "Yunus Emre Oratoryosu"nu seslendirdi.

Tüm solistler konserin finalinde "Batum" ve "Gençlik Marşı"nı birlikte söyledi.

Cumhuriyet'in 96. yılı kutlamalarına özel konser ücretsiz verildi.

Konseri, Vali Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal, davetliler ile çok sayıda sanatsever dinledi.