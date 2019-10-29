Son Dakika Haberleri: SAMDOB Cumhuriyet'in 96. yılına özel konser verdi
Son Dakika Güncel SAMDOB Cumhuriyet'in 96. yılına özel konser verdi

SAMDOB Cumhuriyet'in 96. yılına özel konser verdi

1 saat önce

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyet Bayramı Konseri" verdi.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyet Bayramı Konseri" verdi.

Samsun Valiliği himayelerinde Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda düzenlenen programda SAMDOB, bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türk Bestecileri Özel Konseri'yle kutladı.

Piyanoda Melek Gocayeva'nın yer aldığı konserde, soprano Sezen Alanbay, "Bülbülüm Altın Kafeste" ve "Ben Seni Sevduğumi", bas Tuncay Kurtoğlu "Köroğlu", "Hanifem", "Genç Osman" ve "Bozlak", tenor Ari Edirne "Oy Asiye" ve "Çökertme" ile mezzo soprano Stare Çelebi "Yunus Emre Oratoryosu"nu seslendirdi.

Tüm solistler konserin finalinde "Batum" ve "Gençlik Marşı"nı birlikte söyledi.

Cumhuriyet'in 96. yılı kutlamalarına özel konser ücretsiz verildi.

Konseri, Vali Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal, davetliler ile çok sayıda sanatsever dinledi.

SAMDOB Cumhuriyet'in 96. yılına özel konser verdi

29 ekim cumhuriyet bayramı, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 10:56 Kaynak: AA
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