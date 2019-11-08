Son Dakika Haberleri: SAMDOB'dan Atatürk'ü anma konseri
Son Dakika Magazin SAMDOB'dan Atatürk'ü anma konseri

SAMDOB'dan Atatürk'ü anma konseri

7 saat önce

SAMDOB, Atatürk Kültür Merkezi'nde Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında Wolfgang Amedeus Mozart'ın ölüm temalı "Requiem" eserini sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

SAMDOB'dan Atatürk'ü anma konseri, System.String[]

SAMDOB, Atatürk Kültür Merkezi'nde Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında Wolfgang Amedeus Mozart'ın ölüm temalı "Requiem" eserini sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.


"Atatürk'ü Anma Konseri" kapsamında seslendirilecek ve Mozart'ın en tanınmış koral eserlerden biri olma unvanına sahip eser, İzmir Devlet Opera ve Balesi orkestra şefi Tuilo Gagliardo Varas yönetiminde gerçekleştirilecek.


Konserde İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı soprano Hale Soner, Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçısı mezzo soprano Ezgi Karakaya, İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçısı tenor Erdem Erdoğan'ın yanı sıra Samsun Devlet Opera ve Balesi sanatçısı bas Tuncay Kurtoğlu da solist sanatçı olarak yer alacak.  Koro partisinin adete bir solist gibi bestelendiği eserde, Samsun Devlet Opera ve Balesi Korosu ve solistlere, Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik edecek.


Seçil Küçükçelebi'nin başkeman sanatçısı olarak yer alacağı ve tek bölümden oluşan konser, 9 Kasım'da saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

Mustafa Kemal Atatürk, Mozart, AKM, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 06:20 
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