Son Dakika Haberleri: SAMDOB'dan "Bir Napoli Akşamı" konseri
Son Dakika Kültür Sanat SAMDOB'dan 'Bir Napoli Akşamı' konseri

SAMDOB'dan "Bir Napoli Akşamı" konseri

25 dakika önce

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Bir Napoli Akşamı" konseriyle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

SAMDOB'dan

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Bir Napoli Akşamı" konseriyle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, Anna Tarakanova ve Metin Bayram'ın rejisiyle, sanatseverlere İtalyan halk müziği şöleni sunulacak.

Konserde, solist sanatçılar mezzosoprano Polen Yağmur Arslan, tenorlar Metin Bayram, Halil Kaplan, Yunusemre Sönmez ve bariton Yağmur Oksayoğlu'na, piyanist Anna Tarakanova ve keman sanatçısı Yusuf Tenşi eşlik edecek.

Koreografisini balerin Natalia Cherednychenko'nun yaptığı eser, bu sanat sezonunda ilk kez beğeniye sunulacak.

Sanatçılar konseri, bir grup gencin kendilerini Napoli'de gezerken hayal ettikleri bir oyun eşliğinde verecek.

Konser, yarın Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Salonu'nda beğeniye sunulacak.

Samsun, Napoli, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milan, asker selamı veren Hakan Çalhanoğlu ile yollarını ayırma kararı aldı!
Türkiye'de oynanacak Devler Ligi finali ile ilgili UEFA'dan açıklama: Yaptırım için erken Hakan Çalhanoğlu'ndan İtalyanlara tepki: Hiçbir zaman yıkılmaz, ayakta dururuz Vergi cezalarında uzlaşmayla indirim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 16:50:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: SAMDOB'dan "Bir Napoli Akşamı" konseri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]