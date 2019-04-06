Son Dakika Haberleri: Samdob'dan "Çingene Baron" Opereti

Samdob'dan "Çingene Baron" Opereti

51 dakika önce

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Çingene Baron" operetini bu sanat sezonunda son defa sahneye koydu.

Samdob'dan
Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Çingene Baron" operetini bu sanat sezonunda son defa sahneye koydu.

SAMDOB, Johann Strauss II'nin ölümsüz eseri "Çingene Baron"u, Gürçil Çeliktaş'ın rejisiyle, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sundu.

Zengin müzikal yapıya sahip operetin orkestra şefliğini Artun Hoinic, koro şefliğini Mikail Iskrov üstleniyor.

İki perdeden oluşan eserin dekor tasarımı Nihat Kahraman'a, kostüm tasarımı Nursun Ünlü'ye, koreografisi Bilsel Demireller'e, ışık tasarımı da Oğuz Murat Yılmaz'a ait.

SAMDOB'un son kez sahneye koyduğu Çingene Baron opereti, ailesinden kalan toprakları geri almak için memleketine dönen Barinkay'ın çingenelerin arasına karışıp baron ilan edilmesi, daha sonra savaşa katılarak üstün başarıları nedeniyle "baron" unvanı kazanmasını konu ediniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:40 Kaynak: AA

Samsun, Kültür Sanat
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