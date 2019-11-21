SAMDOB sanatçıları Soprano Sezgi Elhüseyni, piyanist Anna Tarakanova ve flüt sanatçısı Hande Çakır'ın seslendireceği "Fransız Bestecileri Akşamı" konseri tek bölümden oluşacak.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, konserde birbirinden güzel 10 parça, Fransız edebiyatının önde gelen şairlerinin dizeleriyle birlikte seslendirilecek.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Fransız bestecilere ait eserlerin yanı sıra Fransız edebiyatının önemli isimlerinin şiirlerinin yer aldığı "Fransız Besteciler Akşamı" konserini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Adnan Oktar, cezaevinde de rahat durmadı! Kediciklere mektup göndermiş

Adana'da yağma suçundan gözaltına alınan dizi oyuncusu, gazetecilere küfür ederek tepki gösterdi

Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek