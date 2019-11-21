Son Dakika Haberleri: SAMDOB'dan "Fransız Besteciler Akşamı" konseri
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SAMDOB'dan "Fransız Besteciler Akşamı" konseri

6 saat önce

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Fransız bestecilere ait eserlerin yanı sıra Fransız edebiyatının önemli isimlerinin şiirlerinin yer aldığı "Fransız Besteciler Akşamı" konserini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

SAMDOB'dan

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Fransız bestecilere ait eserlerin yanı sıra Fransız edebiyatının önemli isimlerinin şiirlerinin yer aldığı "Fransız Besteciler Akşamı" konserini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, konserde birbirinden güzel 10 parça, Fransız edebiyatının önde gelen şairlerinin dizeleriyle birlikte seslendirilecek.

SAMDOB sanatçıları Soprano Sezgi Elhüseyni, piyanist Anna Tarakanova ve flüt sanatçısı Hande Çakır'ın seslendireceği "Fransız Bestecileri Akşamı" konseri tek bölümden oluşacak.

Tematik konser, Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Salonu'nda 22 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek.

Samsun, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:48 Kaynak: AA
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