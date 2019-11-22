SAMDOB'dan

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Fransız bestecilere ait eserlerin yanı sıra Fransız edebiyatının önemli isimlerinin şiirlerinin yer aldığı "Fransız Besteciler Akşamı" konserini sanatseverlerin beğenisine sundu.
Konserde birbirinden güzel 10 parça, Fransız edebiyatının önde gelen şairlerinin dizeleriyle seslendirildi.
SAMDOB sanatçıları Soprano Sezgi Elhüseyni, piyanist Anna Tarakanova ve flüt sanatçısı Hande Çakır'ın seslendirdiği tek bölümden oluşan tematik "Fransız Bestecileri Akşamı" konseri Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.