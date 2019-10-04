Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "İyi ki doğdun Ludwig" senfonik konserini sanatseverlerin beğenisine sunacak.



SAMDOB'dan yapılan yazılı açıklamada, Ludwig Van Beethoven'ın doğumunun 250. yılı nedeniyle dünya çapında yapılan anma törenleri kapsamında "İyi ki doğdun Ludwig" senfonik konseri ile sanatseverlerin karşısına çıkılacağı belirtildi.



SAMDOB Orkestra Şefi Artun Hoinic'in yöneteceği konserde, Piyanist Kandemir Basmacıoğlu solist sanatçı olarak yer alacak. SAMDOB sanatçılarının eşlik edeceği konserin başkemancısı, Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Deniz Aydın olacak.

Türkiye ve dünya sahnelerinde başarılı performanslar sergileyen piyanist Kandemir Basmacıoğlu, SAMDOB'da ilk defa performans sergileyecek. Basmacıoğlu hakkında bilgilere de yer verilen açıklamada, sanatçının küçük yaşta Kırgızistan'da başladığı piyano öğrenimine Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde devam ederek lisans ve yüksek lisans programlarını tamamladığı belirtildi. Alman Akademik Değişim Servisi'nin sağladığı sanatçı bursu ile yurt dışında eğitim aldıktan sonra, yurt içinde sayısız resital verdiği aktarılan sanatçının, 2017 yılından itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü'nde doçent unvanı ile görev yaptığına işaret edildi.



İki perdeden oluşan konser, 5 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.



Beethoven



Doğumunun üzerinden 250 yıl geçmesine rağmen değerinden kaybetmeyen ölümsüz bestelere imza atan Beethoven, müziğe babasının zoruyla başlamış, 12-13 yaşlarında döneminin ve günümüzün en ünlü müzisyeni Mozart'tan ders almıştır.

Viyana'da, Beethoven'daki ışığı çok önceden gören Mozart, "Bu çocuğa iyi bakın, bir gün tüm dünya tanıyacak." diyerek, ünlü bestecinin, geleceğin başarılı müzisyeni olacağının sinyallerini vermişti.



1799'da ilk senfonisini besteleyen Beethoven, zaman içerisinde işitme duyusunu kaybedip piyano çalmayı yavaş yavaş bırakmıştır. 1827'de vefat eden besteci, eserleriyle günümüz sanatçılarına ilham olmaya devam etmektedir.