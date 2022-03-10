SAMDOB, "Eni'nin kalbi" çocuk operasının prömiyerini yapacak - Son Dakika
Üye Girişi

SAMDOB, "Eni'nin kalbi" çocuk operasının prömiyerini yapacak

10.03.2022 12:55
SAMDOB, "Eni'nin kalbi" çocuk operasının prömiyerini yapacak

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Eni'nin kalbi" çocuk operasını ilk kez sahneye koyacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Eni'nin kalbi" çocuk operasını ilk kez sahneye koyacak.

SAMDOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, çocukların beğenisini kazanacak özgün yapıt olan "Eni'nin kalbi" çocuk operası, mart ayı boyunca sahnelenecek.

Yönetmenliğini Şahan Gürkan'ın yaptığı eserde Eni ve Mano, Kalplerevi'ne ulaşmaya çalışıyor.

SAMDOB orkestra sanatçılarının müziklerini seslendirdiği çocuk operasının orkestra şefliğini Tolga Taviş yapacak. Dekor ve kostümleri Gülnur Çağlayan Tuluk tarafından hazırlanan eserin ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz'a ait.

Video projeksiyonu Murat Turgut tarafından gerçekleştirilen eserin dekorunu Hakkı Kandır, koregrafisini ise Çağılhan Öztornacı gerçekleştiriyor.

Opera, Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Salonu'nda sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla düzenlenen koltuk dizilimiyle 12 Mart Cumartesi günü saat 15.00'te başlayacak.

YORUMLAR
500
Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısı Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısı Ayçiçeği yağı denetiminde 15 işletmeye tutanak Ayçiçeği yağı denetiminde 15 işletmeye tutanak

Samsun, Opera, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SAMDOB, 'Eni'nin kalbi' çocuk operasının prömiyerini yapacak - Son Dakika


Son Dakika
12:47 Ucuz alternatif olarak ortaya çıktı! Sekiz dev LNG gemisi Türkiye'ye doğru geliyor
12:47 Bitlisli ağaya kötü haber: Chelsea'nin satışı hayal oldu! İngiltere, Abramoviç'in tüm mal varlığını dondurdu
12:42 Yıllarca kocasının mezarı diye bomboş bir toprak parçasını ziyaret etmiş! Bu aldatmaca tam 27 yıl sürmüş
12:30 Diplomaside böyle bir trafik görülmedi: Erdoğan, Rus-Ukrayna çatışmasının bitmesi için 16 günde 20'den fazla liderle görüştü
12:24 Lolipop yalamıştı, şimdi de sakız patlattı: Gülşen bildiğimiz gibi, iddialı ve cesur!
12:22 MHK Başkanı'ndan 'hakem kıyımı' açıklaması: Operasyon değil, Türk hakemliğinin geleceğiyle ilgili bir karar
11:52 Tarihi zirveden ilk görüntüler! Dünya barışı bu zirveye bağlı!
12:00 Putin'e yaptığı benzetme gündem oldu! Futbolcu Voronin, canını kurtarmak için kaçmak zorunda kaldı!
12:00 Seren Serengil iddiaları canlı yayında anlattı: Şafak'ın ölümünden sonra ailesi Ece Erken'in evine haciz gönderdi
11:58 İstanbul'da alınan tedbirler artıyor! Yoğun kar yağışı sebebiyle metro, metrobüs ve vapur saatleri değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 13:00:42. #1.12#
SON DAKİKA: SAMDOB, "Eni'nin kalbi" çocuk operasının prömiyerini yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement