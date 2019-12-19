SAMDOB "Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikalini sahneleyecek - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat SAMDOB 'Hisseli Harikalar Kumpanyası' müzikalini sahneleyecek - Son Dakika

SAMDOB "Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikalini sahneleyecek

6 saat önce

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Türkiye'nin en çok bilinen müzikali "Hisseli Harikalar Kumpanyası"nı yeniden sanatseverlerle buluşturacak.

SAMDOB

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Türkiye'nin en çok bilinen müzikali "Hisseli Harikalar Kumpanyası"nı yeniden sanatseverlerle buluşturacak.


SAMDOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk tiyatrosunun büyük ustası Haldun Dormen'in yazdığı, Hababam Sınıfı filmi müziğiyle gönüllerde taht kuran Melih Kibar'ın bestelediği, Çiğdem Talu'nun şarkı sözlerini yazdığı müzikal, yoğun istek üzerine bu yıl son kez Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Besteci ve orkestra şefi Kıvanç Tepe'nin müzik düzenlemelerini yaparak senfonik orkestraya uyarladığı, rejisör Şahan Gürkan'ın opera bale sahnesine taşıdığı müzikalin koreografisini, Şebnem Şenel üstleniyor.

SAMDOB orkestrasının solist sanatçıları, korosu, bale sanatçıları ve teknik ekibiyle seyirciye muhteşem anlar yaşatan Hisseli Harikalar Kumpanyası'nın koro şefliği Onur Altıparmak, kostüm tasarımı Gülnur Çağlayan Tuluk, dekor tasarımı Hakkı Kandır, ışık tasarımı ise Oğuz Murat Yılmaz'a ait.


Prömiyerinde izleyenler tarafından büyük beğeni alan müzikal, yılın son temsili olarak Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda 20 Aralık 2018 Cuma ve 21 Aralık Cumartesi günü sanatseverlerle buluşacak.

Türkiye, Samsun, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:00 Kaynak: AA
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