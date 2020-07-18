SAMDOB "Hisseli Harikalar Kumpanyası"nı Bodrum'da sahneleyecek - Son Dakika

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), ünlü müzikal Hisseli Harikalar Kumpanyası'nı, Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri kapsamında sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 5 Temmuz-25 Ağustos tarihlerinde, Bodrum'un eşsiz doğasında düzenlenecek Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri kapsamında Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Devlet Senfoni Orkestrası, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü toplulukları; interaktif gösteriler, konserler, dinletiler, müzikaller ve oyunlarla Bodrum Kalesi'nde olacak.

Etkinlikler kapsamında SAMDOB da Hisseli Harikalar Kumpanyası'nı Bodrumlu sanatseverlerle buluşturacak.

Türkiye'de büyük beğeni gören müzikal, ilk kez bir opera sahnesine rejisör Şahan Gürkan ve koreograf Şebnem Şenel'in imzasıyla taşınıyor. Müzikleri Melih Kibar ve Çiğdem Talu'ya ait unutulmaz müzikalin orkestra düzenlemeleri ise Kıvanç Tepe tarafından yapılıyor.

Müzikali, sanatçıların yakın temas kurmasından kaçınmak adına rejisör Gürkan ve koreograf Şenel, olabilecek en sağlıklı koşullarda revize ederek tekrar sahneye koyuyor.

SAMDOB'un, tüm temsilleri kapalı gişe sahnelenen Hisseli Harikalar Kumpanyası müzikali, yapılan düzenlemeyle tek perde sahnelenerek Bodrum seyircisine müzik ve dans ziyafeti sunacak.

SAMDOB orkestra, koro ve bale sanatçılarının teknik ekiple seyirciye muhteşem anlar yaşatacağı eserin koro şefliğini Onur Altıparmak, kostüm tasarımını Gülnur Çağlayan Tuluk, dekor tasarımını Hakkı Kandır, ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz üstleniyor.

Türk tiyatrosunun usta ismi Haldun Dormen'in kaleminden çıkan, bir çadır tiyatrosu çalışanlarının başından geçen komik olayları konu alan "Hisseli Harikalar Kumanyası" müzikalinde Yağmur Oksayoğlu, Eray Dönmez, Seran Şanal, Gamze Barhan, Eda Bingöl Gürkan, Hakkı Balkaş, Leyla Ceren Koç, Metin Bayram, Özgün Şengül, Murat Çamlıtepe, Hasan Çelik, Hale Akünal ve Polen Yağmur Arslan yer alıyor.

Müzikal, 21 Temmuz Salı ve 22 Temmuz Çarşamba günleri arka arkaya iki temsil halinde sanatseverlerin karşısına çıkacak.