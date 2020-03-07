SAMDOB "Kanlı Nigar" müzikalini son kez sahneledi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat SAMDOB 'Kanlı Nigar' müzikalini son kez sahneledi - Son Dakika

SAMDOB "Kanlı Nigar" müzikalini son kez sahneledi

7 saat önce

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), geçen sezon sahneye konulan "Kanlı Nigar" müzikalini, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak son kez sanatseverlerin beğenisine sundu.

SAMDOB

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), geçen sezon sahneye konulan "Kanlı Nigar" müzikalini, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak son kez sanatseverlerin beğenisine sundu.

Cem İdiz'in bestelediği, Haldun Özörten'in rejisörlüğünü üstlendiği müzikal, İzmir ve Ankara'dan sonra Samsun Devlet Opera ve Balesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak ve son kez, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sahneye konuldu.

İki perdeden oluşan "Kanlı Nigar" müzikali, Özlem Belkıs'ın düzenlemesiyle, kendi ayakları üzerinde duran, kocasından şiddet görmüş kadınları çatısı altına toplayan, kızıyla beraber fal bakıp bohça açarak geçimini sağlayan bir kadının hikayesini anlatıyor.

Müzikalın hikayesinde, 1900'lerin İstanbul'unda besleme olarak yetiştiği evden küçük yaşta kaçan Nigar, yıllar sonra kızı Letafet, kalfası Şetaret, bahtsız besleme Nefaset ve dilsiz Ülfet ile eski mahallesine dönüyor. Mahallelerine yeni gelen kadınları merak eden ahali, gece vakti Nigar'ın evini rahatsız etmeye başlıyor ve olaylar gelişiyor.

Dünya Kadınlar Günü, Samsun, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:12 Kaynak: AA
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