Son Dakika Haberleri: SAMDOB "Kontropera" tematik konseri verecek
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SAMDOB "Kontropera" tematik konseri verecek

6 saat önce

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), kontrbas, piyano ve şan partilerinin bir arada olduğu "Kontropera" tematik konserini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

SAMDOB

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), kontrbas, piyano ve şan partilerinin bir arada olduğu "Kontropera" tematik konserini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, farklı müzik türlerinin seslendirileceği konserde arya, türkü ve kontrbas için solo eserlerden seçilen parçalar ilk defa bir arada sunulacak.

Kontrbas, piyano ve şan partilerinin bir arada olduğu konserde birbirinden farklı müzik türleri SAMDOB sanatçılarınca seslendirilecek.


Sopranolar Elif Demir ve Ecem Topçu, kontrbas sanatçısı Almas Baigoshin ve piyanist Melek Gocayeva'nın seslendireceği "Kontropera" konseri tek bölümden oluşacak.

Konserde düzenlemesi Onur Altıparmak'a ait "Çalın davulları" ve düzenlemesi Melek Gocayeva'ya ait "Sarı Gelin" türküleri seslendirilecek.

Tematik konser, Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Salonu'nda yarın gerçekleştirilecek.

Samsun, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:54 Kaynak: AA
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