Son Dakika Haberleri: SAMDOB "Piri Reis" balesini sahneleyecek
Son Dakika Kültür Sanat Haber

SAMDOB "Piri Reis" balesini sahneleyecek

1 saat önce

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), dünya prömiyeri 2014 yılında Mersin Devlet Opera ve Balesinde yapılan "Piri Reis" balesini yeni sanat sezonunda tekrar sahneye koyacak.

SAMDOB

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), dünya prömiyeri 2014 yılında Mersin Devlet Opera ve Balesinde yapılan "Piri Reis" balesini yeni sanat sezonunda tekrar sahneye koyacak.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, 2019 Türk Kültür Yılı etkinlikleri kapsamında Japonya'nın başkenti Tokyo'da SAMDOB sanatçıları tarafından sahnelenen "Piri Reis" balesi, 2019-2020 sanat sezonunun ilk bale eseri olacak.

Osmanlı'nın yetiştirdiği önemli değerlerden, denizlerin piri Muhyiddin Piri Bey'in hayatını görsel şölenle anlatan eserin dünya prömiyeri 2014 yılında Mersin Devlet Opera ve Balesinde yapılmıştı.

Eserin müzikleri Can Atilla'ya, koreografi ve librettosu Armağan Davran ile Volkan Ersoy'a ait.

İki perdeden oluşan eser, 3 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

- Piri Reis

Gelibolu'da doğan Muhyiddin Piri, amcası Kemal Reis'in yanında dünyayı gezdi ve ilerleyen dönemlerde üstün denizcilik yetenekleriyle etkilediği paşalar sayesinde Osmanlı donanmasında yer aldı.

15. yüzyılda yaşayan ünlü denizci, Amerika'yı da gösteren dünya haritaları ve "Kitab-ı Bahriye" adlı denizcilik kitabıyla ölümsüzleşti.

Çizdiği haritalarda ve yazdığı kitaplarda, gittiği yerleri haritalandırmanın dışında kültürel yapısından da bahseden ünlü denizci, dönemin kültürel coğrafyasına ışık tuttu.

Piri Reis, Samsun, Mersin, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Babanın en acı anı! Oğlunun cansız bedenine bakıp gözyaşı döktü
Alışverişte yeni dönem başlıyor! Marketlerdeki fiyatlar mobil uygulamayla karşılaştırılacak Oya Başar, Tarık Ünlüoğlu'nun ölümüyle ilgili acı detayı açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 17:48:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: SAMDOB "Piri Reis" balesini sahneleyecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]