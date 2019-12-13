SAMDOB sanatçıları AA'nın

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) sanatçıları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendikleri fotoğrafları seçti.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen SAMDOB sanatçıları, "haber" ve "spor" kategorilerinde fotoğraflar için oy kullandı.

Bale sanatçılarından Anna Gorgiashvili, haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Tasavvuf rüzgarı", David Khozashvili, haber kategorisinde Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", Damla Güven de spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğrafına oy verdi.