SAMDOB sanatçıları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel SAMDOB sanatçıları AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

SAMDOB sanatçıları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) sanatçıları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendikleri fotoğrafları seçti.

SAMDOB sanatçıları AA'nın

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) sanatçıları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendikleri fotoğrafları seçti.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen SAMDOB sanatçıları, "haber" ve "spor" kategorilerinde fotoğraflar için oy kullandı.

Bale sanatçılarından Anna Gorgiashvili, haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Tasavvuf rüzgarı", David Khozashvili, haber kategorisinde Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", Damla Güven de spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğrafına oy verdi.

Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:16 Kaynak: AA
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