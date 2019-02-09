Son Dakika Haberleri: Samdob "Sihirli Dünya" Çocuk Müzikalini Son Kez Sahneleyecek

Samdob "Sihirli Dünya" Çocuk Müzikalini Son Kez Sahneleyecek

1 saat önce

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Sihirli dünya" çocuk müzikalini son kez çocuklarla buluşturacak.

Samdob
Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Sihirli dünya" çocuk müzikalini son kez çocuklarla buluşturacak.

SAMDOB tarafından 2017-2018 sanat sezonunda sahneye konulmaya başlanan "Sihirli dünya" müzikali, 12 Şubat'ta son kez Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde saat 13.00'te çocukların beğenisine sunulacak.

SAMDOB sanatçıları, çocuklara opera ve bale sanatını tanıtan ve aynı zamanda eğitim etkinliği özelliği taşıyan müzikalin provalarını tamamladı.

Metin yazarlığını Haldun Özörten'in üstlendiği, bir çocuğun rüyaya dalması ile başlayan müzikal, çocuklara klasik müzik sanatını eğlenceli şekilde anlatıyor.

Dünyadaki sihrin aslında müziğin içinde olduğunu vurgulayan eserde, opera sanatçıları tarafından sevilen aryalar Türkçe seslendiriliyor, bale sanatı da tanıtılıyor.

Orkestra sanatçıları da eserde sahneye çıkarak enstrümanlarını miniklere tanıtıyor. 80 dakika süren eserle çocukların eğlenerek opera, bale ve klasik müzik sanatlarıyla tanışması amaçlanıyor.

Eserin müzik düzenlemeleri Ahmet Kahyaoğlu, kostüm ve dekor tasarımı Kaan Güreşçi, dekor ve kostüm realizesi Hakkı Kandır, koreografisi Hülya Şeren Nüfusçu, ışık tasarımı da Oğuz Murat Yılmaz'a ait.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 06:19 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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