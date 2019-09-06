Son Dakika Haberleri: SAMDOB sınavla öğrenci alacak
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SAMDOB sınavla öğrenci alacak

1 saat önce

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) bünyesinde faaliyet gösteren çocuk balesi ve çocuk korosuna özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak.

SAMDOB sınavla öğrenci alacak, System.String[]

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) bünyesinde faaliyet gösteren çocuk balesi ve çocuk korosuna özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak.

SAMDOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2019-2020 dönemi özel yetenek sınavlarına ilkokul 3 ve 4. sınıfta öğrenim gören çocuklar, kayıt yaptırabilecek.

Sınavlarda çocuk korosu için iyi bir müzik kulağına, sese yeteneği olanlar, çocuk balesi için de bale yapmaya elverişli bir vücuda sahip olma şartları aranıyor.

Çocuk korosu için 9 Eylül-4 Ekim, çocuk balesi için de 9-27 Eylül tarihlerinde SAMDOB'a başvurulması gerekiyor.

Çocuk balesi sınavı 29 Eylül, çocuk korosu sınavı ise 6 Ekim'de saat 10.00'da yapılacak.

Samsun, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:38 Kaynak: AA
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