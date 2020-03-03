SAMDOB "Türkçe şarkılar konseri" verecek - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat SAMDOB 'Türkçe şarkılar konseri' verecek - Son Dakika

SAMDOB "Türkçe şarkılar konseri" verecek

6 saat önce

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Türkçe şarkılar konseri"ni sanatseverlerin beğenisine sunacak.

SAMDOB

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Türkçe şarkılar konseri"ni sanatseverlerin beğenisine sunacak.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, konserde birbirinden güzel 10 parça seslendirilecek.

Konserde SAMDOB sanatçıları Eda Bingöl Gürkan, soprano Ecem Topçu, mezzo soprano Didem Çelik, tenor Metin Bayram, tenor Gürkan Sezgin ve bas Umur Sevim solist olarak yer alırken, sanatçılara piyanist Melek Gocayeva eşlik edecek.

Tek bölümden oluşan konser, Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Salonu'nda, 4 Mart Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Bingöl, Samsun, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:26 Kaynak: AA
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