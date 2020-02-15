SAMDOB, "Yarasa" operetini sahneleyecek - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat SAMDOB, 'Yarasa' operetini sahneleyecek - Son Dakika

SAMDOB, "Yarasa" operetini sahneleyecek

6 saat önce

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Yarasa" operetini sanatseverlerle buluşturacak.

SAMDOB,

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Yarasa" operetini sanatseverlerle buluşturacak.

SAMDOB, ünlü tenor Hakan Aysev'in konuk sanatçı olarak yer alacağı opereti, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde 17 Şubat'ta sahneye koyacak.

Johann Strauss II'nin bestelediği, 19'uncu yüzyılın şatafatlı ve eğlenceli partilerinden hapishanenin soğuk duvarlarına varan bir yolculuk sunan "Yarasa" opereti, Haldun Özörten'in rejisiyle sahneye taşınacak.

Eserde orkestra şefliğini Hakan Kalkan, dekor tasarımını Kaan Güreşçi, kostüm tasarımını Nursun Ünlü, koreografisini Serhat Nüfusçu, koro şefliğini Raushan Baigulakova ve ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz üstleniyor.

İlk defa 1874 yılında Viyana Tiyatrosu'nda seyirci karşısına çıkan operet, önceleri çok beğenilmese de sonradan hak ettiği değeri kazanarak bir yıl içerisinde tam 58 kez sahnelendi.

Diğer opera ve operetlerden farklı olarak "Yarasa" operetinde karakterlerden masumiyet ve saflık alınarak, yerine sahtekar, yalancı ve dolandırıcı özellikler eklendi.

Yıllar önce kaybettiği itibarı nedeniyle öç duygusuyla hareket ederek arkadaşına çeşitli oyunlar çeviren bir adam, gözü yükseklerde bir hizmetçi, çapkın bir eş, kalbi kırık bir kadın ve unutamadığı aşkının peşinde koşan bir başka adam eserin öne çıkan karakterlerini oluşturuyor.

Eserde, yalanların ardı arkası kesilmez ve tüm karakterler bir partide sıkışıp kalırken, iç içe geçmiş yalanlar silsilesi ardından gelişen karmaşık olaylar konu ediliyor.

"Vals Kralı" olarak yaşadığı döneme ün salan Johann Strauss II babasının itirazlarına rağmen müzikten vazgeçmemiş, henüz 6 yaşındayken ilk valsini yazarak dünya çapında bir besteci olacağının sinyallerini vermişti.

74 yaşında hayata veda eden besteci, arkasında sayısız vals, 10'u aşkın operet, 1 opera ve tamamlayamadığı bir bale eseri bıraktı.

Hakan Aysev, Samsun, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 03:16 Kaynak: AA
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