Son Dakika Haberleri: SAMDOB yeni sanat sezonunu konserle açacak
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SAMDOB yeni sanat sezonunu konserle açacak

1 saat önce

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 2019-2020 sanat sezonunun açılışı ile 11. sanat yılını kutlamaya hazırlanıyor.

SAMDOB yeni sanat sezonunu konserle açacak, System.String[]

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 2019-2020 sanat sezonunun açılışı ile 11. sanat yılını kutlamaya hazırlanıyor.

SAMDOB, açılış konserinde ağırlıklı olarak yeni sezonda sergileyeceği eserlerden örneklere yer verecek.

Sezon içinde prömiyeri yapılacak Seyyah Anlatımlı Konseri, Yarasa Opereti, Hisseli Harikalar Kumpanyası Müzikali ve Don Giovanni Operası'ndan seçilen örneklere ek olarak en tanınmış opera, operet ve müzikallerden göz dolduran bir konser repertuvarı sunacak olan SAMDOB sanatçıları, açılış konseri için çalışmalarını sürdürüyor.

Açılış konserini Moskova Çaykovski Konservatuarı mezunu şef Artun Hoinic yönetecek.

Konserde sopranolar Sezgi Elhüseyni, Eda Bingöl Gürkan, Ecem Topçu ve Betül Uzunoğlu, mezzo sopranolar Leyla Ceren Koç ve Ceren Mirza Küçük, tenorlar Bilal Doğan, Ari Edirne, Özer Öndeş ve Gürkan Sezgin, baslar Murat Göçken ve Yağmur Oksayoğlu, solist sanatçı olarak Tuncer Kurtoğlu yer alacak.

Konserin baş kemancısı Dilara Tanrıverdi Doğan olacak.

Açılış konseri, 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Samsun, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:56 Kaynak: AA
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