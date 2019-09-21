Son Dakika Haberleri: SAMDOB yeni sanat sezonunu konserle açtı
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SAMDOB yeni sanat sezonunu konserle açtı

1 saat önce

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 2019-2020 sanat sezonunun açılışı ile 11. sanat yılına özel konser düzenledi.

SAMDOB yeni sanat sezonunu konserle açtı, System.String[]

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 2019-2020 sanat sezonunun açılışı ile 11. sanat yılına özel konser düzenledi.

SAMDOB, açılış konserinde ağırlıklı olarak yeni sezonda sergileyeceği eserlerden örneklere yer verdi.

Sezon içinde prömiyeri yapılacak Seyyah Anlatımlı Konseri, Yarasa Opereti, Hisseli Harikalar Kumpanyası Müzikali ve Don Giovanni Operası'ndan seçilen örneklere ek olarak en tanınmış opera, operet ve müzikallerden göz dolduran bir konser repertuvarı sunuldu.

Açılış konserini, Moskova Çaykovski Konservatuarı mezunu şef Artun Hoinic yönetti.

Konserde sopranolar Sezgi Elhüseyni, Eda Bingöl Gürkan, Ecem Topçu ve Betül Uzunoğlu, mezzo sopranolar Leyla Ceren Koç ve Ceren Mirza Küçük, tenorlar Bilal Doğan, Ari Edirne, Özer Öndeş ve Gürkan Sezgin, baslar Murat Göçken ve Yağmur Oksayoğlu, solist sanatçı olarak da Tuncer Kurtoğlu yer aldı.

Konserin baş kemancısı Dilara Tanrıverdi Doğan, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 09:34 Kaynak: AA
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