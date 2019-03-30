Samdun Nakliye Komisyoncusu, Tartıştığı Kamyon Şoförünü Vurdu
1 saat önce
Nakliye komisyoncusu, tartıştığı kamyon şoförünü vurduSamsun'da nakliye komisyoncusu Uğur S., tartıştığı kamyon şoförü Murat K.'yi (43) tabancayla başından vurarak ağır yaraladı.
Nakliye komisyoncusu, tartıştığı kamyon şoförünü vurdu Samsun
'da nakliye komisyoncusu Uğur S., tartıştığı kamyon şoförü Murat K.'yi (43) tabancayla başından vurarak ağır yaraladı.
Olay, sabah saatlerinde İlkadım
ilçesi Derecik
Mahallesi Nakliyeciler Sitesi'nde meydana geldi. Nakliye komisyonculuğu yapan Uğur S. ile kamyon şoförü Murat K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Uğur S., belinden çıkardığı tabanca ile Murat K.'ye ateş etti. Başından yaralanan Murat K., kanlar içinde yere yığıldı. Kaplan, çağırılan ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis
, olay sonrası kaçan Uğur S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:30 Kaynak: DHA
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