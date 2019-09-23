Son Dakika Haberleri: SAMEK kayıtlarına ilk günden yoğun ilgi
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SAMEK kayıtlarına ilk günden yoğun ilgi

1 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarında (SAMEK) yeni dönem kayıtları başladı.

SAMEK kayıtlarına ilk günden yoğun ilgi, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarında (SAMEK) yeni dönem kayıtları başladı.


Yoğun ilgi ve talep gören kurs kayıtlarında vatandaşlar bekleme salonunda uzun sıralar oluşturdu. Kayıtların ilk gününde 5 bin aşkın vatandaş SAMEK'lere başvuru yaptı. Arapça kursuna ikinci kez katılan emekli İnci Sucu, "Bu dönem SAMEK'e ikinci kez kayıt olacağım. Geçen sene Arapça kursuna kayıt olmuştum. Çok memnun kaldım. Bu dönem bir kez daha Arapça kursuna kayıt yaptıracağım. SAMEK'i tercih ediyorum çünkü benim sosyalleşmemi, yeni yeni arkadaşlar edinmemi sağlıyor. SAMEK kurslarını kendisini geliştirmek isteyen herkese kesinlikle tavsiye ediyorum" dedi.


7 senedir SAMEK'i tercih eden ev hanımı Gülçin Bozgöz, "Hem kendimi geliştirmek, kendime vakit ayırabilmek hem de yeni arkadaşlar edinmek için SAMEK kurslarına kayıt oluyorum. Bu dönem tığ ve şiş ile çini kurslarına kayıt oldum. Bu döneme kadar yaklaşık 7 senedir SAMEK'in çini kurslarına gittim. Yeni şeyler, beceriler öğrenmek isteyen kendilerine vakit ayırmak isteyen herkesi bu kurslara kayıt olmaya davet ediyorum" diye konuştu.


Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "19 merkezde 100 branşta hizmet verecek SAMEK kurslarımızın yeni dönem kayıtları başladı. Kurs kayıtlarının başladığı ilk günde vatandaşlarımız yoğun ilgi ve talebi ile karşılaştık. Gösterdikleri bu ilgiden dolayı tüm vatandaşlarımıza teşekkür eder, kurs kayıtlılarımızın 30 Eylül Pazartesi gününe kadar devam edeceğini hatırlatırız" denildi. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:40 Kaynak: İHA
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