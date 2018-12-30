Son Dakika Haberleri: Samek'lerde 2. Dönem Kayıtları Başlıyor

Samek'lerde 2. Dönem Kayıtları Başlıyor

1 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim (SAMEK) kurslarında yeni dönem kayıtları 2 Ocak 2019 Çarşamba günü başlıyor.

Samek'lerde 2. Dönem Kayıtları Başlıyor, System.String[]
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim (SAMEK) kurslarında yeni dönem kayıtları 2 Ocak 2019 Çarşamba günü başlıyor.

20 merkez 100 branşta yaygın eğitimde bir marka haline gelen SAMEK'ler, yeni dönemde de kursiyerlere hizmet sunacak. Kayıtların www.sakarya.bel.tr adresinden online olarak yapılabileceğini aktaran Yaygın Eğitim Şube Müdürü Halide Kama, tüm Sakaryalıları SAMEK'lere davet etti. 2 Ocak Çarşamba günü başlayacak kayıtlara tüm hemşehrilerini davet eden Halide Kama, "SAMEK merkezlerimize olan ilgi her geçen gün artıyor. Kursiyerlerimiz hem yeteneklerini keşfediyor hem de ev ekonomilerine katkılar sağlıyor. Merkezlerimizde ortaya çıkarılan eserleri bizleri fazlasıyla memnun ediyor. Bu yılda başarıyla ilk dönemimizin sonuna geldik. İnşallah 2. dönemde de aynı ciddiyet ve anlayışla çalışmalarımız sürecek. Şehrin markası haline gelen SAMEK kurslarımızın yeni dönem kayıtlarına tüm hemşerilerimiz davetlidir" dedi.

Kurslar için kayıt detaylarını paylaşan Kama, "Kurslarımıza kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlarımız, 11 Ocak Cuma gününe kadar kimlik bilgileriyle www.sakarya.bel.tr adresinden başvuru yapabilecek. Kursiyerler mesai saatleri içerisinde nüfus cüzdanı fotokopilerini başvuru yaptırdıkları kurs merkezine teslim ederek kayıtlarını tamamlayacak. Bir kursiyer en fazla iki branşa kayıt olabilecek. Kurslarla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler (0264) 277 07 96 numaralı telefonu arayabilirler" diye konuştu. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 02:17 Kaynak: İHA

Çarşamba İlçesi, Sakarya, Güncel
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