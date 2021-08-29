Samet Aybaba ayrılığının arkasındaki Balotelli gerçeğini ilk kez anlattı! Çalışılacak ortam kalmamış

Adana Demirspor'u Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Samet Aybaba, Süper Lig'de 3. haftanın sonunda takımla yollarını ayırdı. Tecrübeli teknik direktör ayrılığın ardından çok önemli açıklamalarda bulundu.

"ORTAM BİZİM ÇALIŞMAMIZA ELVERİŞLİ HALDEN ÇIKTI"

Fanatik'e konuşan Samet Aybaba, "Böyle bir şey olamaz. Balotelli'yi oynatıyorum, neden oynatıyorsun diye karışıyorlar. Oynatmıyorum, bu kez neden oynamıyor diye karışıyorlar. Her şeye karışmaya kalkanlar var. Süper Lig tecrübesi olan oyuncular transfer edilmedi. Ortam bizim çalışmamıza elverişli halden çıktı. Başarılar diliyorum. Taraftar hep kalbimizde olacak" ifadelerini kullandı.