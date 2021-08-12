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SPOR Samet Aybaba: Balotelli'nin Adana Demirspor'a ihtiyacı var - Son Dakika

SPOR Samet Aybaba: Balotelli'nin Adana Demirspor'a ihtiyacı var

12.08.2021 13:59

SPOR Samet Aybaba: Balotelli'nin Adana Demirspor'a ihtiyacı varVIDEO YOKCan ÇELİK-Yusuf KANTARLIADANA, (DHA)-ADANA Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, 'Balotelli, İtalya 2'nci Ligi'nden geldi ve son 5 yıl performansı düşüktü ama büyük bir marka. Onun Adana Demirspor'a ihtiyacı var.

SPOR Samet Aybaba: Balotelli'nin Adana Demirspor'a ihtiyacı var

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Can ÇELİK-Yusuf KANTARLIADANA, (DHA)-

ADANA Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, 'Balotelli, İtalya 2'nci Ligi'nden geldi ve son 5 yıl performansı düşüktü ama büyük bir marka. Onun Adana Demirspor'a ihtiyacı var. Bu şansı iyi kullanırsa o da, biz de mutlu oluruz. Biz onu doğru yönetmeye çalışıyoruz' dedi.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor kamp döneminin ardından Adana'ya dönerek çalışmalarına başladı. Geçen hafta Beşiktaş'la hazırlık maçı oynayan mavi lacivertli ekip bu hafta ise ligdeki ilk maçları olan Fenerbahçe karşılaşması için antrenmanlarını sürdürüyor. Pazar günü oynanacak maç öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, takım olarak ciddi bir şekilde hazırlık yaptıklarını kaydetti. Kulüp Başkanı Murat Sancak'ın fedakarlıklarıyla istekileri oyuncuların büyük bir bölümünü transfer ettiklerini vurgulayan Aybaba, eksiklerin tamamlanması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

'İKİ YA DA ÜÇ POZİSYONA TAKVİYE OLACAK'

Transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Aybaba, gelecek oyunculara göre yolların ayrılacağı isimlerin de netleşeceğini dile getirdi. Kimin gidip kimi kalacağının henüz belli olmadığının altını çizen Aybaba, 'İki ya da üç pozisyona takviye olacak. Sayısal olarak eksiğimiz var. Her pozisyona en az iki oyuncu yazıyoruz. Aynı zamanda altyapıdan İzzet ve Emre Can'ı da kadroya aldık. Onlarla güzel diyaloglar kuracağız' dedi.

SORUNLU OYUNCULAR VAR, KİMSE KİMSEYİ KANDIRMASIN

Yeni gelen transferlerle birlikte güçlendiklerini ifade eden Aybaba, bununla birlikte bazı problemlerin de yaşanabileceğini, bu durumun normal olduğunu söyledi. Her şeyden önce takım ruhunun gelmesi gerektiğini dile getiren Aybaba, Takımda sorunlu oyuncular var, kimse kimseyi kandırmasın. Tabi bu oyuncuların saha içi katkısı önemlidir. Kazanma adına çok büyük rol oynuyorsa hep birlikte onu doğru yönetmek gerekir. Bazı oyuncularımız bizim için büyük bir şans, bazı oyuncular içinse Adana Demirspor büyük bir şans diye konuştu.

BAZI ŞEYLERİ GÖRMEMEZLİKTEN GELİYORUZ

Takımın en çok konuşulan transferi Mario Balotelli'nin Beşiktaş maçında oyundan çıkarken tepkili olduğuna ve maçta hakemle diyaloğa girmesine dair gelen bir soru üzerine konuşan Aybaba, 'Bazı şeyleri görmemezlikten geliyoruz. Burada önemli olan tüm takımın birbirine sarılmasıdır. Balotelli, İtalya 2'nci Ligi'nden geldi ve son 5 yıl performansı düşüktü ama büyük bir marka. Onun Adana Demirspor'a ihtiyacı var. Bu şansı iyi kullanırsa o da biz de mutlu oluruz. Biz onu doğru yönetmeye çalışıyoruz. Bazı ufak tefek sorunları var. Öyle büyük bir saygısızlığı yok. Verimi artarsa takım onu daha çok sahiplenir. Hakemle konuşabilir, kart görebilir. Dışarıda uyarılarımızı yapıyoruz. Saha içinde rahatlatmaya çalışıyoruz diye konuştu.

FENERBAHÇE MAÇINDA HEDEF 3 PUAN

Fenerbahçe maçı hakkında da konuşan Aybaba, sarı lacivertli ekibin kaliteli bir kadro kurduğunu, yeni hocalarıyla farklı bir sistem denediklerini söyledi. Takım olarak bu gelişmeleri takip edip planlama yaptıklarını kaydeden Aybaba, 'Takımımız hazırlık maçlarında çok başarılıydı. Eksikler toparlandı ve oyuncular performans açısından çok güçlendi. Hiç sakatlık yaşamadık. Ekibimiz çok iyi çalıştı. Bu maça da kazanmak için çıkacağız' dedi.

TARAFTAR OLMAYINCA FUTBOLUN KEYFİ KAÇIYOR

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) deplasman maçlarında taraftar kısıtlamasına dair aldığı kararı da değerlendiren Aybaba, şöyle konuştu

Taraftar olmaması futbolun keyfini kaçırıyor arkadaşlar, bu bir gerçek. Bu taraftarlarla oynanan bir oyun. Maç içinde coşkuyu taraftar tayin ediyor. Coşkuyu attırıp mücadeleyi perçinliyorlar. Tabi pandemi süreci yaşıyoruz. Bu bizim nasıl yorumlayabileceğimizi bilmediğimiz bir konu. Ama bu durumdan en çok etkilenen takım da kesinlikle biz olacağız. Bundan dolayı iç saha performansımızı yükseltip kazanmaya odaklanacağız

Öte yandan Aybaba, İzlandalı orta saha oyuncusu Birkir Bjarnason'un Adana Demirspor'a transferi için uçakla yola çıktığını duyurdu.

SPOR Samet Aybaba: Balotelli'nin Adana Demirspor'a ihtiyacı var
SPOR Samet Aybaba: Balotelli'nin Adana Demirspor'a ihtiyacı var
SPOR Samet Aybaba: Balotelli'nin Adana Demirspor'a ihtiyacı var
SPOR Samet Aybaba: Balotelli'nin Adana Demirspor'a ihtiyacı var
SPOR Samet Aybaba: Balotelli'nin Adana Demirspor'a ihtiyacı var
SPOR Samet Aybaba: Balotelli'nin Adana Demirspor'a ihtiyacı var
SPOR Samet Aybaba: Balotelli'nin Adana Demirspor'a ihtiyacı var
SPOR Samet Aybaba: Balotelli'nin Adana Demirspor'a ihtiyacı var
SPOR Samet Aybaba: Balotelli'nin Adana Demirspor'a ihtiyacı var

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Samet Aybaba: Balotelli'nin Adana Demirspor'a ihtiyacı var - Son Dakika


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