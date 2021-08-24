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Samet Aybaba: "Belhanda da memnun değil kendisinden" - Son Dakika

Samet Aybaba: "Belhanda da memnun değil kendisinden"

24.08.2021 20:48

- Samet Aybaba: "Belhanda da memnun değil kendisinden" Adana Demirspor'da Konyaspor hazırlıkları sürüyor Adana Demirspor'da Babajide Akintola 8-10 hafta sahalardan uzak kalacak Samet Aybaba: "Balotelli ve Belhanda açıklamaları niye gündem oldu anlayamıyorum" "Ben bir teknik adam olarak...

- Samet Aybaba: "Belhanda da memnun değil kendisinden"

Adana Demirspor'da Konyaspor hazırlıkları sürüyor

Adana Demirspor'da Babajide Akintola 8-10 hafta sahalardan uzak kalacak

Samet Aybaba:

"Balotelli ve Belhanda açıklamaları niye gündem oldu anlayamıyorum"

"Ben bir teknik adam olarak herkesin gördüğünü söyleyemiyorsam beni atın gitsin"

"Disiplin ve ciddiyetle çıkıp Konyaspor'u yeneceğiz"

Kongolu forvet Britt Assombalonga:

"Zamanla çok daha iyi olacağız"

Tayyip Talha Sanuç:

" Rakibimizin kim olduğunun bir önemi yok"

ADANA - Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Samet Aybaba, Babajide Akintola'nın 8-10 hafta sahalardan uzak kalabileceğini söyleyerek, "Belhanda ile de görüştüm. Oda memnun değil kendisinden. 'Haklısınız hocam' diyor" açıklamasında bulundu.

Mavi-lacivertliler, Adana Demirspor Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde Konyaspor maçına çalıştı. Aybaba, antrenman öncesi oyuncuları ile kısa bir toplantı Konyaspor'u değerlendirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti.

"Kalitemizle maçları kazanmak için her şeyi yapacağız"

Antrenman öncesi konuşan Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Samet Aybaba, her maçın zor olduğunu ve takıma katılan bütün oyuncuların performansını yükseltmek için çalıştıklarını söyleyerek, "Her maç zor. Oyun kalitesini yükseltmek istiyoruz. Rakipte bunlar yıldız oyuncular aldılar ne kadar iyi oynarsam benim bir hikayem olur diye düşünüyor. Daha çok koşuyor, daha çok istiyor. Önemli olan rakibin düşündüklerini bizimde yapmamız. Oyuncularımızla konuşuyoruz, bizde daha çok koşacağız, daha çok isteyeceğiz ve kalitemizle maçları kazanmak için her şeyi yapacağız" diye konuştu.

"Yeni bir takımız, sallantılar olacaktır"

Kazandıkça takımdaşlık duygusunun daha da artacağını belirten Samet Aybaba, "Kayserispor maçı bizim için gel-git. O takımların hepsi lige devam eden takımlar ama biz yeni bir takımız. Zaman içerisinde performansları eksik olan arkadaşlarda yükselecek ve onlar yükselince iyi bir takım görüntüsü ortaya çıkacak. Oyuncularla da gerçekten daha çok koşmaları ve istemeleri gerektiğine inandılar. Çok başındayız daha. Yeni bir takımız. İyi oynadığımız Beşiktaş ve Fenerbahçe maçları var. Takım sallanacaktır. Çünkü tam bir şeyleri anlayabilmeleri mümkün değil. Kazandıkça daha çok hızlandırır.

"Disiplinli ve koşan bir takım olacağız"

Konyaspor maçını kazanmak için sahaya çıkacaklarını kaydeden Aybaba, "Konyaspor çok disiplinli, coşkulu ve koşan bir takım. Hocasıyla ve oyuncularıyla devam eden bir takım. Bizde aynı ciddiyetle disiplinle koşarak devam etmemiz lazım. Bunu ön plana çıkarırsak Konyaspor'u yeneriz diye düşünüyorum. Oyuncularımızda bunu düşünüyor" dedi.

"Akintola 8-10 hafta sahalardan uzak"

Babajide Akintola'nın sakatlığı hakkında da bilgi veren Aybaba, "Doktor arkadaşımız bize 8-10 hafta diyor ama nasıl hızlanır bilmiyoruz. Çeşitli şeyler deneyecekler ve hızlandırmaya çalışacaklar. Kasığında ki bir tendon bağında yırtık var diyorlar. Bazı mevkilerde eksiğiz. Akintola'da eksik olduğumuz mevkilerdeki en iyi oyuncumuzdu ama olsun başka arkadaşlarda var" diye konuştu.

"İnsanların gördüğü şeyi nasıl değiştirebilirsiniz"

Kayserispor maçı sonrası Belhanda ve Mario Balotelli hakkında yaptığı açıklamaların gündem olmasını değerlendiren Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Niye gündem olduğunu anlayamıyorum. Artık futboldan anlamaz oldum. Saha içerisi performansıyla ilgili sorulan bir soruya, 'Şimdilik o arkadaşların performansı yeterli değil' dedim. Herkesin ortasında oynanan bir oyun. Herkes bunu görüyor. İnsanların gördüğü şeyi nasıl değiştirebilirsiniz. Eğer ben bir teknik adam olarak herkesin gördüğünü görüp söyleyemiyorsam o zaman beni atın gitsin, futbolun dışına çıkarın" ifadelerini kullandı.

"Belhanda da performansından memnun değil"

Belhanda'nın da kendi performansını beğenmediğini vurgulayan Aybaba, "Belhanda ile de görüştüm. Oda memnun değil kendisinden. 'Haklısınız hocam' diyor. Bunları toparlayacağız. Arkadaşlıklarını, takımdaşlıklarını geliştireceğiz. Daha çok performans almak için ne yapmamız gerektiğini konuşuyoruz. Hepsi de aynı fikirde ama nedense doğru söylenen şeyler gündem oluyor, söylenmeyen şeyler gündem olmuyor bu ülkede" dedi.

"Taraftarlar çılgınlar"

Takımın Kongolu forveti Britt Assombalonga ise güzel bir takım olduklarını ve zamanla daha iyi olacaklarını belirterek, "Gayet güzel gidiyor yeni bir takımız pek çok farklı yerden pek çok yeni oyuncular geldi şuan bir aile olma aşamasındayız ve zamanla çok daha iyi olacağız. Günün sonunda gol atmaktan ziyade oynamayı daha çok seviyorum. Türkiye'ye yeni gelmiş bir oyuncu olarak şuan alışma sürecindeyim. Tabii ki ilk 11'de oynamak kararını hocamız verecektir. Hocamız kararı verdiğinde bende hazır olmak için elimden geleni yapacağım ve bunun için çalışmaya devam ediyorum. Adana Demirspor taraftarı çılgınlar ama iyi anlamda çılgınlar" diye konuştu.

"Her maça kazanmak için çıkacağız"

Adana Demirspor'un defans oyuncularından Tayyip Talha Sanuç ise her maça kazanmak için çıkacaklarını belirterek, "Önümüzde çok önemli olan Konyaspor maçı var. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız ve sahada daha iyi bir takım olacağız. Buna da eminim taraftarlarımıza ve kamuoyuna göstereceğiz. Bir uyum sorunumuz yok takım içerisinde zaten hep beraberiz bir uyum sorunu olacağını düşünmüyorum. Şu anda daha kaliteli futbolcularla oynuyorum. Bu eminim gelişimime katkı sağlayacaktır. Kendimi geliştirmek için elimden geleni yapıyorum. Oynadıkça daha iyi olacağıma inanıyorum. Rakibimizin kim olduğunun bir önemi yok biz sahada gerekli mücadeleyi verdiğimiz de her takımı yenebiliriz çünkü kalite olarak çok iyi bir takımız. Her maça kazanmak için çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Samet Aybaba: Belhanda da memnun değil kendisinden
Samet Aybaba: Belhanda da memnun değil kendisinden
Samet Aybaba: Belhanda da memnun değil kendisinden
Samet Aybaba: Belhanda da memnun değil kendisinden
Samet Aybaba: Belhanda da memnun değil kendisinden
Samet Aybaba: Belhanda da memnun değil kendisinden
Samet Aybaba: Belhanda da memnun değil kendisinden
Samet Aybaba: Belhanda da memnun değil kendisinden
Samet Aybaba: Belhanda da memnun değil kendisinden
Samet Aybaba: Belhanda da memnun değil kendisinden
Samet Aybaba: Belhanda da memnun değil kendisinden
Samet Aybaba: Belhanda da memnun değil kendisinden

Adana Demirspor, Samet Aybaba, Konyaspor, oyunlar, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Samet Aybaba: 'Belhanda da memnun değil kendisinden' - Son Dakika Spor


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