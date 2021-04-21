SPOR Samet Aybaba: Coşku ve istek devam ederse 3 puanla döneriz - Son Dakika

SPOR Samet Aybaba: Coşku ve istek devam ederse 3 puanla döneriz

21.04.2021 11:36

Samet Aybaba Coşku ve istek devam ederse 3 puanla dönerizVIDEO YOKCan ÇELİKADANA, (DHA)-TFF 1'inci Lig'de ilk iki mücadelesi veren ekiplerden Adana Demirspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, ligde son oynadıkları ve 3-0 galibiyetleriyle sonuçlanan Giresunspor maçında, oyuncularının...

Samet Aybaba Coşku ve istek devam ederse 3 puanla döneriz

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Can ÇELİKADANA, (DHA)-

TFF 1'inci Lig'de ilk iki mücadelesi veren ekiplerden Adana Demirspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, ligde son oynadıkları ve 3-0 galibiyetleriyle sonuçlanan Giresunspor maçında, oyuncularının performansını çok beğendiğini söyledi. Kalan maçları için organize bir şekilde çalıştıklarını belirten Aybaba, 'Önümüzde Tuzlaspor maçı var. Arkadaşlarımızın coşkusu, isteği devam ederse o maçtan da 3 puanla döneriz' dedi.

Son haftalardaki çıkışını Giresunspor maçıyla da devam ettiren Adana Demirspor, ligin 32'nci haftasında deplasmanda oynanacak Tuzlaspor maçı için hazırlıklara devam ediyor. Puan cetvelinde 61 puan ile ikinci sırada bulunan mavi-lacivertli ekip, Giresunspor maçını da kazanarak yerini korumak istiyor. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, teknik ekip ve futbolcular olarak hedefe kitlendiklerini söyledi. Son haftalarda futbolcuların verdiği iyi mücadele nedeniyle mutlu olduğunu kaydeden tecrübeli hoca, lig sonuna kadar aynı ivmeyle devam etmek istediklerini kaydetti.

'MÜKEMMELE YAKIN BİR OYUNDU'

Ligde en son oynadıkları ve 3-0 galibiyetleriyle sonuçlanan Giresunspor maçı hakkında değerlendirmelerde bulunan Aybaba, sahada sergilenen performansın mükemmele yakın bir oyun olduğunu söyledi. Futbolcularını kutladığını belirten Aybaba, 'İyi savundular, iyi hücuma çıktılar. Zaten bunu yaparak avantaj yakalamak istiyorduk. 3-0 olunca ikili averajda da öne geçtik. Önümüzde Tuzlaspor maçı var. Ona organize oluyoruz. Arkadaşlarımızın coşkusu, isteği devam ederse o maçtan da 3 puanla döneriz' dedi.

'MENTAL VE FİZİKSEL ANLAMDA FARKLI YERE GELDİK'

Mavi-lacivertli ekibin ligdeki son 8 maçta aldığı iyi sonuçlara da değinen Samet Aybaba, bunun planlı çalışmayla mümkün olduğunu belirtti. Çalışmaları hakkında ileride daha detaylı açıklamalarda bulunacağını ifade eden Aybaba, 'Oyuncularımızla aramızda diyaloglar var. Teker teker var, blok halinde var. Hem mental hem de fiziksel anlamda çok farklı yerlere geldik. Şampiyon olduğumuzda bunların hepsini size anlatacağım. Oyuncularımızın düşünce ve performansından çok memnunum. Özellikle de buna susamış bir Adana şehri var. Onların duygularını böyle yansıtır görünce mutluluğum artıyor' diye konuştu.

'OYNANMASI GEREKTİĞİ GİBİ OYNUYORUZ?

Mavi-lacivertli ekibin sol beki Okan Alkan ise Samet Aybaba'nın gelişi sonrası takım olarak güzel bir sistem oluşturduklarını kaydetti. Daha önceden takım adına bazı pürüzler olduğunu fakat Aybaba geldikten sonra bunların giderildiğini belirten Alkan, 'Artık bu ligi oynanması gerektiği gibi oynuyoruz. Ligin sadece ataktan ibaret olmadığını biliyoruz. Yemeden, atılması gerektiğini biliyoruz. Giresunspor maçına da bu şekilde çıktık. Bizim artık takım seçme gibi bir lüksümüz yok. Biz henüz bir şey kazanmadık ya da kaybetmedik' dedi.

SPOR Samet Aybaba: Coşku ve istek devam ederse 3 puanla döneriz
SPOR Samet Aybaba: Coşku ve istek devam ederse 3 puanla döneriz
SPOR Samet Aybaba: Coşku ve istek devam ederse 3 puanla döneriz
SPOR Samet Aybaba: Coşku ve istek devam ederse 3 puanla döneriz
SPOR Samet Aybaba: Coşku ve istek devam ederse 3 puanla döneriz
SPOR Samet Aybaba: Coşku ve istek devam ederse 3 puanla döneriz
SPOR Samet Aybaba: Coşku ve istek devam ederse 3 puanla döneriz
SPOR Samet Aybaba: Coşku ve istek devam ederse 3 puanla döneriz
SPOR Samet Aybaba: Coşku ve istek devam ederse 3 puanla döneriz

Samet Aybaba, Giresunspor, oyunlar, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Samet Aybaba: Coşku ve istek devam ederse 3 puanla döneriz - Son Dakika Spor


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