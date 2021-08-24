Üye Girişi
SPOR Samet Aybaba'dan eleştirilere cevap: Görüp söyleyemiyorsam, beni futbolun dışına çıkarın - Son Dakika

SPOR Samet Aybaba'dan eleştirilere cevap: Görüp söyleyemiyorsam, beni futbolun dışına çıkarın

24.08.2021 21:30

Samet Aybaba'dan eleştirilere cevap: Görüp söyleyemiyorsam, beni futbolun dışına çıkarınCan ÇELİK / ADANA,(DHA)- Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Yukatel Kayserispor maçı sonrası Mario Balotelli ve Younès Belhanda'nın performansından memnun olmadığını dile getirdiği için...

Samet Aybaba'dan eleştirilere cevap: Görüp söyleyemiyorsam, beni futbolun dışına çıkarın

Can ÇELİK/ ADANA,(DHA)- Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Yukatel Kayserispor maçı sonrası Mario Balotelli ve Younès Belhanda'nın performansından memnun olmadığını dile getirdiği için gelen eleştirilere cevap verdi. Herkesin gözü önünde oynanan oyunu yorumladığını dile getiren Aybaba, "Bunlar gerçekler arkadaşlar. İnsanların gördüğü şeyi siz nasıl değiştirebilirsiniz. Herkesin gözünün önünde oynanan bir oyun bu. Eğer ben bir teknik adam olarak herkesin gördüğünü görüp söyleyemiyorsam o zaman beni eleştirmek lazım hatta beni atın gitsin futbolun dışına çıkarın yani" dedi.

Süper Lig'in 3'üncü haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Adana Demirspor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Antrenman öncesinde teknik direktör Samet Aybaba, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeni bir takım oldukları için her maçın zor geçeceğini belirten Aybaba, "Sonradan katılan futbolcuların performanslarını, oyun kalitesini yükseltmek istiyoruz. Rakiplerimiz de farklı düşünüyor. Yıldız oyuncular aldılar. Biz bunlara karşı oynayacağız. Ne kadar etkili olursam, benim bir hikayem olur diye düşünüyorlar. Daha çok koşup, daha çok istiyor. Önemli olan rakibin düşündüklerini bizim de yapmamız. Oyuncularımızla konuşuyoruz. Biz de daha çok koşup, daha çok isteyip kalitemizle birlikte kazanmak için her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu.

"AKİNTOLA, 8-10 HAFTA YOK"

Bu hafta oynayacakları İttifak Holding Konyaspor maçı hakkında da konuşan Aybaba, rakiplerinin çok disiplinli oynayan, coşkulu bir takım olduğunu söyledi. Aybaba, "Bizim de aynı ciddiyetle koşup devam etmemiz lazım. Bunu ön plana çıkarırsak Konyaspor'u yeneriz diye düşünüyoruz" dedi.

Aybaba, son maçta sakatlanan Akintola'nın da yaklaşık 10 hafta sahalardan uzak kalabileceğini dile getirdi.

"İNSANLARIN GÖRDÜĞÜNÜ DEĞİŞTEREMEZSİNİZ"

Geçen hafta deplasmanda oynadıkları ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan Yukatel Kayserispor maçı sonrası Mario Balotelli ve Younès Belhanda'nın performanslarını eleştirdiği için gelen tepkileri de cevap veren Aybaba, "Futboldan artık anlamaz oldum arkadaşlar. Saha içi performansıyla ilgili sorulan bir soruya 'şimdilik bu arkadaşların performansı yeterli değil' dedim. Bunun gündem olmasını anlamıyorum. Herkesin önünde oynanan bir oyun. Biz sonra gelip tesiste başka bir oyun mu oynuyoruz diye ben de merak ediyorum yani. Bunlar gerçekler arkadaşlar. İnsanların gördüğü şeyi siz nasıl değiştirebilirsiniz. Herkesin gözünün önünde oynanan bir oyun bu. Bu oyunu herkes de yorumluyor. Eğer ben bir teknik adam olarak herkesin gördüğünü görüp söyleyemiyorsam o zaman beni eleştirmek lazım hatta beni atın gitsin, futbolun dışına çıkarın yani" ifadelerini kullandı.

"BALOTELLİ VE BELHANDA İLE KONUŞTUM"

Kaliteli transferler yaptıklarının altını çizen Aybaba, bu oyuncuların katkı yapmalarını beklediklerini ifade etti. Yıldız oyuncuların ligde gösterdiği performansla milli takımlarına geri dönebileceklerini dile getiren Aybaba "Ben Balotelli ile konuşuyorum. 'Senin çok daha iyi performans göstermen benim için senin düşüncen daha önemli' diyorum. Niye? 'Balotelli geldi Adana Demirspor'a. Çok katkı sundu. Biz uzun süredir problem yaşayan bir oyuncuyla mutlu bir sezon geçirdik.' Böyle dersek bize de kendisine de çağırılırsa milli takımına da artı yazar. Biz futbol adamıyız. Bunları sadece futbolu düşünerek konuşuyoruz. Önünde, arkasında, yanında kim duruyor diye düşünmek karakterimizde yok. Neyse onu söylüyoruz. Belhanda ile de görüştüm. O da kendisinden memnun değil. 'Haklısınız hocam' dedi. Biz performansı ve takım ruhunu arttırmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Takım oyuncularından Tayyip Talha Sanuç ve Britt Assombalonga ise takım olarak galibiyete odaklandıklarını vurguladı.

SPOR Samet Aybaba'dan eleştirilere cevap: Görüp söyleyemiyorsam, beni futbolun dışına çıkarın
SPOR Samet Aybaba'dan eleştirilere cevap: Görüp söyleyemiyorsam, beni futbolun dışına çıkarın
SPOR Samet Aybaba'dan eleştirilere cevap: Görüp söyleyemiyorsam, beni futbolun dışına çıkarın
SPOR Samet Aybaba'dan eleştirilere cevap: Görüp söyleyemiyorsam, beni futbolun dışına çıkarın
SPOR Samet Aybaba'dan eleştirilere cevap: Görüp söyleyemiyorsam, beni futbolun dışına çıkarın
SPOR Samet Aybaba'dan eleştirilere cevap: Görüp söyleyemiyorsam, beni futbolun dışına çıkarın
SPOR Samet Aybaba'dan eleştirilere cevap: Görüp söyleyemiyorsam, beni futbolun dışına çıkarın
SPOR Samet Aybaba'dan eleştirilere cevap: Görüp söyleyemiyorsam, beni futbolun dışına çıkarın

Adana Demirspor, Samet Aybaba, Kayserispor, Balotelli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Samet Aybaba'dan eleştirilere cevap: Görüp söyleyemiyorsam, beni futbolun dışına çıkarın - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Premier Lig'den milli futbolcuları ilgilendiren 21:04 Premier Lig'den milli futbolcuları ilgilendiren "kırmızı liste" kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizin bir kısmını belki yıkıp yeniden inşa etmeliyiz 20:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizin bir kısmını belki yıkıp yeniden inşa etmeliyiz Yıllar Davaro'nun Cano'suna hiç acımadı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşıyor 20:29 Yıllar Davaro'nun Cano'suna hiç acımadı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşıyor
Kenan İmirzalıoğlu yeniden setlere dönüyor! TRT'nin iddialı dizisi Mahsusa Trablus'ta Kuşçubaşı Eşref'i oynayacak 20:20 Kenan İmirzalıoğlu yeniden setlere dönüyor! TRT'nin iddialı dizisi Mahsusa Trablus'ta Kuşçubaşı Eşref'i oynayacak Taliban'dan ABD'ye mesaj gibi atama! Eski Guantanamo mahkumu Savunma Bakanı Vekili olarak görevlendirildi 19:34 Taliban'dan ABD'ye mesaj gibi atama! Eski Guantanamo mahkumu Savunma Bakanı Vekili olarak görevlendirildi Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston 18:17 Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston "Gençlik hatamdı" diyerek itiraf etti: Uçakta pilotla cinsel ilişkiye girdim
Seren Serengil, cezaevinde olduğu üç günü detaylarıyla anlattı: Bavulumu taşısınlar diye bekledim 17:47 Seren Serengil, cezaevinde olduğu üç günü detaylarıyla anlattı: Bavulumu taşısınlar diye bekledim İş yeri adresinin kolay bulunmasını isteyen esnaf, çatıya klasik otomobil yerleştirdi 17:19 İş yeri adresinin kolay bulunmasını isteyen esnaf, çatıya klasik otomobil yerleştirdi

Son Dakika Haberleri
18:53 Küslük uzun sürmedi! Mehmet Ali Erbil ve "Manevi oğlum" dediği Tolga Yüce aralarındaki gerginliği bitirdi
18:43 Kayserispor, Fenerbahçe'den transfer ettiği Mame Thiam'ı resmen kadrosuna dahil etti
18:42 Pentagon'dan Taliban'ın "çekilme" için belirlediği tarihe cevap geldi: Değişiklik yok
18:28 Bordo-Mavililer, Bologna'dan Stefano Denswil'i kadrosuna dahil etti
18:22 Ali Koç espri yapayım derken büyük gaf yaptı! Farkında olmadan Babası Rahmi Koç'a da göndermede bulundu
17:55 Cinsel fantezi hastanelik etti! Göğsüne eritilmiş şeker dökülen kadında yanıklar oluştu
17:47 Seren Serengil, cezaevinde olduğu üç günü detaylarıyla anlattı: Bavulumu taşısınlar diye bekledim
17:44 Kaptan Arda Turan'ın, "Seni sırtımızda taşıyalım" diyen taraftara verdiği cevap mest etti
17:36 Şarkıcı Kenan Doğulu'dan, ''Koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen konsere çıktı'' iddiasını yalanlama geldi
17:29 Taliban sözcüsünden Türk askeri açıklaması: Havalimanı güvenliğini kendimiz sağlayacağız
Son anketten çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında makas kapandı Son anketten çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında makas kapandı         
21:08
G7 sonrası konuşan AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: Taliban'ı tanımamak konusunda fikir birliğine vardık G7 sonrası konuşan AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: Taliban'ı tanımamak konusunda fikir birliğine vardık         
20:40
Son Dakika: Türkiye'de 24 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 230 kişi vefat etti, 19 bin 191 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 230 kişi vefat etti, 19 bin 191 yeni vaka tespit edildi         
20:29
Tansu Çiller cephesinden hakkındaki Tansu Çiller cephesinden hakkındaki "Refah'ı bertaraf edelim" iddialarına yanıt: Külliyen gerçek dışı         
20:22
Koronavirüsten annesini kaybeden oyuncu Emine Ün cenazede sakinleştirilemedi Koronavirüsten annesini kaybeden oyuncu Emine Ün cenazede sakinleştirilemedi         
19:39
Ali Koç espri yapayım derken büyük gaf yaptı! Farkında olmadan Babası Rahmi Koç'a da göndermede bulundu Ali Koç espri yapayım derken büyük gaf yaptı! Farkında olmadan Babası Rahmi Koç'a da göndermede bulundu         
18:22
Cinsel fantezi hastanelik etti! Göğsüne eritilmiş şeker dökülen kadında yanıklar oluştu Cinsel fantezi hastanelik etti! Göğsüne eritilmiş şeker dökülen kadında yanıklar oluştu         
17:56
Taliban sözcüsünden Türk askeri açıklaması: Havalimanı güvenliğini kendimiz sağlayacağız Taliban sözcüsünden Türk askeri açıklaması: Havalimanı güvenliğini kendimiz sağlayacağız         
17:29
Araç satın almak için noterin açılmasını bekleyen şahıs, torpidoya bıraktığı 75 bin lirasını çaldırdı Araç satın almak için noterin açılmasını bekleyen şahıs, torpidoya bıraktığı 75 bin lirasını çaldırdı         
17:15
Evden tamir için ustaya verilen koltuğun içinden çok sayıda altın çıktı Evden tamir için ustaya verilen koltuğun içinden çok sayıda altın çıktı         
16:55
Pendik'te eczacılık yapan kadının taciz davası kabusa döndü! Eşini tekme tokat dövdüler Pendik'te eczacılık yapan kadının taciz davası kabusa döndü! Eşini tekme tokat dövdüler         
16:53
13 yaşındaki çocuğa uygunsuz mesajlar atan akraba tutuklandı: Annenin iç çamaşırlarını çek ve bana gönder 13 yaşındaki çocuğa uygunsuz mesajlar atan akraba tutuklandı: Annenin iç çamaşırlarını çek ve bana gönder         
16:22
Yunanistan'ın büyük kaybı! Sevilen sanatçısı Nana Topaskou, evinde ölü olarak bulundu Yunanistan'ın büyük kaybı! Sevilen sanatçısı Nana Topaskou, evinde ölü olarak bulundu         
15:26
Karnı şiş gezen kadında bebek değil, kist varmış! Talihsiz kadın: Hamile gibi bir hayat yaşıyordum Karnı şiş gezen kadında bebek değil, kist varmış! Talihsiz kadın: Hamile gibi bir hayat yaşıyordum         
15:03
Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü         
13:57
Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor         
11:36
Suriyeli uyruklu şahıs, Suriyeli uyruklu şahıs, "Bavulunu topla, köye dönme zamanı" yorumuna karşılık, "Bence biz sizi göndereceğiz. Siz gideceksiniz" cevabını verdi         
10:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2021 21:59:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR Samet Aybaba'dan eleştirilere cevap: Görüp söyleyemiyorsam, beni futbolun dışına çıkarın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement