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Samet Aybaba'dan TFF'nin yabancı oyuncu kuralına tepki - Son Dakika

Samet Aybaba'dan TFF'nin yabancı oyuncu kuralına tepki

03.07.2021 00:58
Samet Aybaba'dan TFF'nin yabancı oyuncu kuralına tepki, System.String[]

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, TFF'nin yerli ve yabancı oyuncu kararlarıyla ilgili olarak, "En çok etkilenen biziz. Biz şimdi 6 tane oyuncu bulmak zorundayız" dedi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, TFF'nin yerli ve yabancı oyuncu kararlarıyla ilgili olarak, "En çok etkilenen biziz. Biz şimdi 6 tane oyuncu bulmak zorundayız" dedi.

Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor, sezon hazırlıkları kapsamında dün Bolu'da kampa girdi. Bolu Dağı mevkiinde bulunan bir otelde toplanan mavi-lacivertli ekip Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde çalışmalarına devam ediyor. TFF'nin aynı anda sahada en fazla 8 oyuncu oynatılması kararına ilişkin açıklama yapan Aybaba, "Yeni alınan kararlar var. 3 tane yerli oyuncu kararı var. En çok etkilenen biziz. Biz şimdi 6 tane oyuncu bulmak zorundayız. 3 tanesini oynatıyoruz. Yerine yerli oyuncuyu çıkardığımızda yine yerli oyuncu bulmak zorundayız. Biz bunlar sisteme bağlansın istiyoruz. Biz bir havuz geliştirilsin istiyoruz. Oyuncu havuzu. Süper Lig havuzu. TFF 1. Lig havuzu. Bazı zorluklar var. oyuncu tercihlerinde tercih edecek oyuncu tiplerini bulamıyoruz. Bulduğumuz oyuncularla ilgili ileriye dönük ne yapabiliriz ne yapamayızı düşünüyoruz. Bunlar biraz bizi yoruyor. Biz de Türk oyuncuların sayısını artırarak yabancı oyuncu sayısını yukarıdan aşağı indirmek istiyoruz. Hak eden evlatlarımız var. Çok yetenekli oyuncularımız var. Ama bunların daha sürekli bir palanla, 5 yıllık, 10 yıllık planla yapılmasını istiyorum. Ama böyle bir kural var. uyuyoruz. Transferimiz de o çok belirleyici oldu. Ama geçen sene 11 tane yabancı oyuncuyla sahaya çıkan takımlar bu hale getirdi diye düşünüyorum. Bu kararı almalarının arkasında yatan gerçek de bu. 11 tane oyuncuyla oynanan bir oyunda Türk futbolu adını taşıyamaz diye düşünüyordum. İyi bir başlangıç olacak bizim için. Ligde ilk 7 haftayı bir görelim. Ondan sonra kim nereye gidecek, kim nasıl kalacak, kim daha yukarı hedefi nasıl belirleyecek o zaman göreceğiz" dedi.

"Futbol içindeki insanlar konuşsun"

A Mili Futbol Takımı'nın EURO 2020 performansına ilişkin değerlendirmede bulunan Aybaba, "A Milli Takımı gerçekten tümüyle başarısız bir turnuva geçirdi. Tabii zaman içinde bunları biz tartışacağız kendi aramızda. Futbolun içindeki paydaşlar tartışacak. Neyi yanlış yaptık, neyi doğru yaptık, ortaya çıkacak. Yanlışlarımız varsa düzelteceğiz. Doğru yapamadığınız şeyleri nasıl geliştiririz diye oturacağız konuşacağız. Tek temennim bunu futbol aklı konuşsun. Futbol içindeki insanlar konuşsun. Onlar yorumlasın ve ortaya da yeni bir plan çıkarsınlar" diye konuştu. - BOLU

Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Samet Aybaba, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Samet Aybaba'dan TFF'nin yabancı oyuncu kuralına tepki - Son Dakika Spor


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