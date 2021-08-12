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Samet Aybaba: "Deplasman yasağından en çok etkilenen takımlardan birisi olacağız" - Son Dakika

Samet Aybaba: "Deplasman yasağından en çok etkilenen takımlardan birisi olacağız"

12.08.2021 20:24

- Samet Aybaba: "Deplasman yasağından en çok etkilenen takımlardan birisi olacağız" Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Samet Aybaba "Balotelli'nin büyük bir saygısızlığı yok" "İzlandalı orta saha oyuncusu Birkir Bjarnason uçakta" "İyi bir takım olduk ama bazı bölgelerde eksiklerimiz var"...

- Samet Aybaba: "Deplasman yasağından en çok etkilenen takımlardan birisi olacağız"

Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Samet Aybaba

"Balotelli'nin büyük bir saygısızlığı yok"

"İzlandalı orta saha oyuncusu Birkir Bjarnason uçakta"

"İyi bir takım olduk ama bazı bölgelerde eksiklerimiz var"

ADANA - Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Biz bu ligin kalıcısı olmak istiyoruz. Fenerbahçe çok ciddi bir rakip, hedefleri var ve bizde ona göre planlar yapıyoruz. Büyük takım maçı avantajdır, oyuncular daha ciddi bakar. Keyif alacağız. Taraftarın olmaması futbolun tabi ki de zevkini kaçırıyor. Ancak en çok etkilenen takımlardan birisi de kesinlikle biz olacağız. İç saha performansımızı değiştireceğiz "dedi.

Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Samet Aybaba ve Sportif Direktör Gökhan Göktürk kentteki bir otelde Fenerbahçe maçı öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Transfer sürecinin zor bir iş olduğunu belirten Samet Aybaba, "Transfer yapmak kolay değil. Özellikle ciddi oyunculara talip olduğunuzda onun şehri beğenmesi, ailesi, çocukları, onların eğitimiyle ilgili karşınıza bir sürü sorun çıkıyor. Bizim istediğimiz oyuncuların büyük bir bölümünü başkanımız hem ekonomik hem de başka anlamda büyük fedakarlık yaparak bu transferleri gerçekleştirdi. İyi bir takım olma yolunda mesafe kat ettik. 10 transfer yaptık. İyi bir takım olduk ama bazı bölgelerde eksiklerimiz var. Onlarla ilgili çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.

"Ligin kalıcısı olmak istiyoruz"

Süper Lig'de kalıcı olmak istediklerini aktaran Aybaba, "Takımı oluşturduktan sonra takımdaşlıkla ilgili ne yapabiliriz diye çalışacağız. Bütçesi, ismi büyük oyuncuların getireceği sorunlarda büyük olur. Biz bu ligin kalıcısı olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Büyük takım maçı avantajdır"

Süper Lig'in ilk haftasında Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek olmanın önemli olduğunu vurgulayan Samet Aybaba, daha sonra şunları kaydetti:

"Büyük takım maçı avantajdır, oyuncular daha ciddi bakar. Keyif alacağız. Sadece kazanmak bölümünde değiliz, keyif alma bölümü de var. İyi bir takım olalım. Bayağı mesafe aldık. Fenerbahçe çok ciddi bir rakip, hedefleri var. Eğer kazanarak başlarsanız her iki taraf içinde avantajlı olur. O nedenle doğru bir takımla eşleştik diye düşünüyorum. Fenerbahçe kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. Yeni hocaları var, yeni bir sistem deniyorlar. Bizde ona göre plan yapıyoruz. Bizim takım hazırlık maçlarında çok iyi oynadı. Hep üstüne katarak bir yerlere geldik. Son Beşiktaş maçında da gördük bunu. Eksiklerimiz var ama toparlayacağız."

"Adana Demirspor'a katkıyı planlayacağız"

Takıma yeni transfer olan bazı oyuncuların için Adana Demirspor'un büyük bir şans olduğunu belirten Samet Aybaba, "Sorunlu oyuncular var. Nereye kadar saha içerisindeki katkısına kadar. Yıllarca bizde futbol oynadık. Dışarıda sorunlu bir oyuncu mu var ama kazanmada büyük rol oynuyorsa hep birlikte doğru yönetelim diyoruz. Saha içerisinde sorun olmaya başladığında yönetemiyorsunuz. Bazı oyuncularımız bizim için şans, bazı oyunculara da Adana Demirspor büyük bir şans. Bazı oyuncular Adana Demirspor şansını iyi kullanacak, bizde öteki oyuncularla Adana Demirspor'a katkıyı planlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Balotelli'nin büyük bir saygısızlığı yok"

Mario Balotelli'nin bir marka futbolcu olduğunu, Balotelli'nin kendisini göstermek için Adana Demirspor'a ihtiyacı olduğunu aktaran Aybaba, "Balotelli İtalya ikinci liginden geldi ve son 5 yıl performansı çok düşük. Büyük bir marka. Onun Adana Demirspor'a ihtiyacı var. O bunu iyi kullanırsa hem o hem de biz mutlu oluruz. Hem de Adana Demirspor'a gönül vermiş insanlar mutlu olur. Biz onu iyi yönetmeye çalışıyoruz. Bazı ufak tefek sorunlar var. Bunu takım içerisindeki oyuncularla bunları konuşarak halletmeye çalışıyoruz. Balotelli'nin büyük bir saygısızlığı yok, takıma da yok. Genç oyuncularla da iyi anlaşıyor" dedi.

"En çok etkilenen takımlardan birisi biz olacağız"

Korona virüs önlemleri nedeniyle getirilen deplasman yasağı kuralına da değinen tecrübeli teknik adam, "Taraftarın olmaması futbolun tabi ki de zevkini kaçırıyor. Bu bir gerçek. Bu taraftar ile oynanan bir oyun. Oyunun içerisinde ki coşkuyu taraftar tayin ediyor. Düşüşte oyuncuya destek veriyor. Daha iyi gittiğinde coşkuyu arttırıyor. Bunların hepsi futbolun içerisinde olan şeyler. Ama bir salgın var. Nasıl bir yorum yapabileceğimizi bilemiyoruz. Ancak en çok etkilenen takımlardan birisi de kesinlikle biz olacağız. İç saha performansımızı değiştireceğiz" diye konuştu.

"Yerli oyuncu yetişmiyor"

Yerli oyuncu olarak Muhammet Şengezer ve Yunus Akgün transferine sıcak baktığını belirten Aybaba, "Muhammet ile ilgili bayağı ilişkiler oldu. Çok görüştüler ama bir noktaya gelemedik. Yerli oyuncu maalesef yok, yetişmiyor. Bu altyapılarla yetişme şansı da maalesef yok" şeklinde konuştu.

"Başkanla sarılıyoruz, 3 dakika sonra ayrılıyoruz"

Başkan Murat Sancak ile de sorun yaşamadığını kaydeden Aybaba, "Anlaşıyoruz. Birbirimizi fazla görmüyoruz, gördüğümüzde de sarılıyoruz hemen. 3 dakika sonra dağılıyoruz. Böyle büyük bir organizasyonun içerisinde insanlar birbirine farklı davranabilir mi? Ortak değerlerde birlikte hareket edeceğiz. Başka zor adam, kaprisleri var, benim hiç yok. Tam işte birbirimizi bulduk. Anlaşıyoruz"

Öte yandan Samet Aybaba, İzlandalı orta saha oyuncusu Birkir Bjarnason'un uçakta olduğunu, Adana Demirspor'a transfer olmak için Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Samet Aybaba: Deplasman yasağından en çok etkilenen takımlardan birisi olacağız
Samet Aybaba: Deplasman yasağından en çok etkilenen takımlardan birisi olacağız
Samet Aybaba: Deplasman yasağından en çok etkilenen takımlardan birisi olacağız
Samet Aybaba: Deplasman yasağından en çok etkilenen takımlardan birisi olacağız

Adana Demirspor, Samet Aybaba, Balotelli, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Samet Aybaba: 'Deplasman yasağından en çok etkilenen takımlardan birisi olacağız' - Son Dakika Spor


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