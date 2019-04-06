Son Dakika Haberleri: Samet Aybaba: "Gerçekten Kötü Bir Oyun"

Samet Aybaba: "Gerçekten Kötü Bir Oyun"

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 1-0'lık skorla mağlup olan Bursaspor'da Teknik Direktör Samet Aybaba, "Bugünkü maçı, oyuncularım adına yok sayıyorum.

Samet Aybaba:
Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 1-0'lık skorla mağlup olan Bursaspor'da Teknik Direktör Samet Aybaba, "Bugünkü maçı, oyuncularım adına yok sayıyorum. Gerçekten kötü bir oyun. Ne yapacağız, gidip oturacağız, konuşacağız, ne gerekiyorsa onu yapacağız "dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, geçen haftalar coşkulu oyun, bu hafta ise çok kötü bir oyun oynadıklarını söyledi. Aybaba, "Baştan beri söylüyoruz. Çok mücadele ediyoruz, çok çalışıyoruz. Eksik bir kadromuz var. Mevcut kadromuz zaten çok eksik. İçinde bazı oyuncularımız da eksilince, bizim için zor bir dönem, süreç başlıyor. Hem oyunun içinde hem de antrenmanlarda. Bakın rakibin kadrosuna, oyuna giren oyuncularına, bir de bizimkilere bakın. Zor yani, işimiz zor. Ama bundan sonra bizim avantajlı bir fikstürümüz var. Bunu artıya çevirmemiz lazım. Bugünkü maçı oyuncularım adına yok sayıyorum. Gerçekten kötü bir oyun. Ne yapacağız, gidip oturacağız, konuşacağız, ne gerekiyorsa onu yapacağız" dedi.

"ÇOK İYİ ŞEYLER YAPTIM"

Taraftarlarının tepkisine yönelik bir sorusu üzerine Samet Aybaba şöyle dedi:

"Geldiğim günden beri Bursaspor için inanılmaz mücadele ettim. Çok iyi şeyler yaptım. Sadece 5 puanın arasına sıkışmış, kamuoyuna anlatamadığımız bir sürü şey geliştirdik. Ekonomisini, oyuncusu geliştirdik. Yetenekli genç oyuncu bulma anlamında çok iş yaptık, direndik, mücadele ettik. Bir sürü saygısızlıkların karşısında durduk ama insanların bunu anlaması lazım. Elimizdeki mevcut kadronun nasıl olduğunu, ne yapabileceğini, teknik heyetin nasıl çabaladığını, çalıştığını belli bir yere gelmiş benim gibi bir ismin bu takımın bir yerde kalması için neleri riske ettiğini anlamaları lazım. Saygı duyuyorum. Bu futbolun içinde var. Her şey olabilir" diye konuştu.

(Erdal Anak/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 07:26 Kaynak: İHA

Bursaspor, Samet Aybaba, Güncel
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