Samet Aybaba ile çıkışa geçen Adana Demirspor'da hedef 4'te 4 yapıp Süper Lig'e yükselmek - Son Dakika

Samet Aybaba ile çıkışa geçen Adana Demirspor'da hedef 4'te 4 yapıp Süper Lig'e yükselmek

16.04.2021 11:34

Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde çıktığı 7 maçta 19 puan toplayarak TFF 1. Lig'de ikinci sıraya yükselen Adana Demirspor, kalan 4 karşılaşmayı da kazanıp doğrudan Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde çıktığı 7 maçta 19 puan toplayarak TFF 1. Lig'de ikinci sıraya yükselen Adana Demirspor, kalan 4 karşılaşmayı da kazanıp doğrudan Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyor.

Mavi-lacivertliler, 7 maçta, 6 galibiyet ve 1 beraberlikle topladığı 19 puanla zirve yarışında önemli bir yer edindi.

Oynadığı 7 maçta 13 gol atıp, 3 gol yiyen Akdeniz ekibi, hücum ve savunmada başarılı bir görüntü çizdi.

Kalan 4 maçta da başarılı oyununu sürdürmek isteyen Adana Demirspor, galibiyet serisiyle doğrudan Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyor.

Aybaba: "Giresunspor'u da yenip sonraki maçlara bakacağız"

Samet Aybaba, AA muhabirine, geçen hafta Altınordu maçında iyi oynayarak deplasmanda 3 puan kazandıklarını söyledi.

Takım motivasyonunun arttığını belirten Aybaba, "Akhisarspor maçında oyunun içinde biraz sallandık ama kazanmasını bildik. Altınordu maçında mükemmele yakın oynadık, oyuncularımı kutluyorum. Önümüzde 4 maçımız var. Giresunspor, uzun süredir ligde lider, iyi takım ve iyi oyuncuları var. Başlarında da iyi bir hocaları var. Giresunspor maçına hazırlanıyoruz. Kazanırsak ondan sonraki maçlarla ilgili planlamaya başlayacağız." diye konuştu

Aybaba, 7 günde üçüncü maçlarına çıkacaklarını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Haftalık programda bunu en yoğun yaşayan biziz. İnşallah bunun son ayağı olan Giresunspor'u da yenip sonraki maçlara bakacağız. Kazanmamız lazım. Kalan maçlarımızı kazanırsak Süper Lig'e çıkmış oluyoruz. Biz o yönde çalışıyoruz, herkesin de destek vermesi lazım. Bu takımın artık buralarda kalmaması lazım. Oyuncularımız da bunun bilincinde. İşi daha iyi benimsiyorlar, istiyorlar, çok coşkulular. İnşallah mutlu sona ulaşacağız."

Kalan son 4 maçlarına final olarak baktıklarını kaydeden Aybaba, "Rehavet denen şey ortada yok. Kazandıkça önünüze bakacaksınız. Böyle yaptık ve görüyorsunuz buralara geldik. Bundan sonraki 4 maç da aynı şekilde. Takım, şehirle gönül bağını kurdu. İnsanlar mutlu, takım da mutlu. Bu gönül bağını sürdürebilirsek o zaman biz bu maçları teker teker kazanıp Süper Lig'e çıkarız." ifadelerini kullandı.

Gökhan İnler: "İyi performans sergiledik, iyi galibiyetler aldık"

Takım kaptanı Gökhan İnler de son iki maçta aldıkları galibiyetten dolayı arkadaşlarını tebrik etti.

Gökhan, 3 günde bir maç oynamanın kolay olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Takımımızda iyi seviyede oynamak için yeterli oyuncu var. Altınordu maçı bizim için çok çok önemliydi. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Altınordu'yu da tebrik ediyorum. Genç oyuncular var ve iyi futbol oynuyorlar. Ben de elimden geleni yapmaya uğraşıyorum. Her gün sık sık çalışıyorum. Tabi hocamızın sistemi farklı, ben de ileride daha çok bulunuyorum. İnşallah daha çok şut ve goller atarım. En önemlisi takım. Takım ruhu benim için daha önemli. Sonuçta takım yeniyor, bireysel yenemezsin."

Samet Aybaba göreve geldikten sonra önemli bir çıkışa imza attıklarına dikkati çeken Gökhan, "Bence bu virajı iyi aldık. Hocamızı da tebrik etmek lazım. Kolay zamanda gelmedi. Maçtan maça bakıyoruz. İyi performans sergiledik, iyi galibiyetler aldık. Yarınki Giresunspor maçının güzel olacağına inanıyorum. Maça her şeyimizi koyarak inşallah 3 puanı alırız." diye konuştu.

Samet Aybaba ile çıkışa geçen Adana Demirspor'da hedef 4'te 4 yapıp Süper Lig'e yükselmek
Samet Aybaba ile çıkışa geçen Adana Demirspor'da hedef 4'te 4 yapıp Süper Lig'e yükselmek
Samet Aybaba ile çıkışa geçen Adana Demirspor'da hedef 4'te 4 yapıp Süper Lig'e yükselmek
Samet Aybaba ile çıkışa geçen Adana Demirspor'da hedef 4'te 4 yapıp Süper Lig'e yükselmek

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Samet Aybaba ile çıkışa geçen Adana Demirspor'da hedef 4'te 4 yapıp Süper Lig'e yükselmek - Son Dakika Spor


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