Son Dakika Haberleri: Samet Aybaba: "İlk 10 İçinde Olacağız"

Samet Aybaba: "İlk 10 İçinde Olacağız"

1 saat önce

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, kalan haftalarda en az 14 puan toplayıp ilk 10 içinde yer almayı planladıklarını söyledi.

Samet Aybaba:
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, kalan haftalarda en az 14 puan toplayıp ilk 10 içinde yer almayı planladıklarını söyledi.

Samet Aybaba, yaptığı açıklamada, "Kalan haftalarda en düşük 14 puan almayı planlıyoruz. Ligi ilk 10 içinde bitireceğimizi düşünüyorum. Eğer bu coşku devam eder ve skora yansırsa, ilk kazanacağımız maçtan sonra daha da iyi oynayacağımızı düşünüyorum. Sivas'ı yendik, Ankaragücü maçında çok iyi oynadık. Oradaki atmosfer değişti. Biz oyunun tamamında iyi oynadık. Rakibimiz bize zorluk sağlamadı" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:12 Kaynak: İHA

Bursaspor, Samet Aybaba, Spor
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